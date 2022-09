Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Lo hago responsable de lo que ocurra a mi persona y a mi familia”, “Tenemos información privilegiada de que ha liberado una orden de aprehensión en mi contra”, “Está enfermo, es un mitómano, marrullero”, esos, y muchos adjetivos más colocó el gobernador electo Américo Villarreal Anaya a quien en unas horas más dejará de ser gobernador de Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca.

Seguramente con esas palabras retumbando en su cabeza, se dice que también recibió la recomendación de alguien en la Ciudad de México, solicitó su regreso al Senado por unos días, de aquí al 30 de agosto, la intención retomar su fuero y que sea imposible su detención para anularle sus derechos políticos y la posibilidad de que sea gobernador del Estado.

Por supuesto, usted dirá que quien nada debe nada teme, que no debería regresar al Senado y tiene algo de razón, aunque se le preguntó a uno de los panistas que conoce, y bien, al actual mandatario sobre la acción del gobernador electo y sorprendió su respuesta, “Yo no solo habría hecho eso, me habría ido a otro país a evitarle la tentación de cualquier cosa, en este momento Francisco es capaz de eso y más”.

Y si, la verdad es que la fama de Cabeza de Vaca no es nada buena, arriesgar no solo la integridad física sino la estabilidad y el futuro de Tamaulipas pegándole al valiente era algo innecesario y por ahí viene la recomendación a Villarreal Anaya.

Otra realidad es que no esperan, ni azules ni morenistas, sorpresas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los panistas se ven tan perdidos como los ven los de guinda.

“Si no pudieron convencer a un magistrado, al de la ponencia, de presentar un proyecto contrario a Américo, ¿cómo podrían justificar un voto en contra los demás, los que solo tienen en sus manos el mismo expediente que tiene todo México y en el cual se explica la razón de su postura?, se espera un voto a favor del proyecto por unanimidad, si acaso una abstención o dos, esa es nuestra realidad y hay que aceptar como hombres que nos ganaron y también que fue con todo y lo que se operó en la campaña, no nos alcanzó y todos sabemos por qué”.

La verdad es que Tamaulipas vive sus días más aciagos en mucho tiempo, después de ver como con dinero se ha defraudado la voluntad de los ciudadanos en el Congreso no es para menos pensar que lo mismo intentan los panistas hacer con la gubernatura, comprarla, agandallarla a base de billetazos o amenazas y lo más triste es que es con todo el poder y el dinero del Estado que se les entregó pensando que iban a ser mejores es como lo intentan.

Claro es, tampoco fue un error lo de Américo, lo de alejarse lo más posible de las garras azules para protegerse, por una sola razón, ya no es solo su persona, prácticamente ya representa a Tamaulipas y cualquier problema con él le haría mucho daño al Estado.

Quizá valga la pena escuchar el video donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del tema en la Mañanera.

“E l pueblo de Tamaulipas es mucha pieza y está harto de tanto abuso, de malos gobiernos, por eso dijo basta, pero Américo se está protegiendo porque existe una persecución, es una situación muy extrema, hay presiones”.

“Conozco a Américo Villarreal, es una gente decente, como lo merece Tamaulipas”.

Y al final habló de lo que vendrá este miércoles en el TRIFE.

“Está por resolverse lo de Tamaulipas y como ganó el pueblo de Tamaulipas y además fue ejemplar su participación porque aún en un ambiente de miedo salen a votar y están ahí haciendo colas, filas y fue el Estado en donde hubo más participación ciudadana, por eso pues no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente con 20% de votos que compren con eso pueden hacer fraude, pero aquí participó más gente que en Hidalgo, en Quintana Roo y que en Oaxaca, por eso no pudieron, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, dijo basta”.

La verdad es que el mismo presidente considera a Cabeza de Vaca, como el panista del inicio de este escrito, un peligro, “capaz de eso y más” y lo dice, quizá no con las mismas palabras que le vertió Américo pero si con claridad al respecto, por eso no hay que hacer tanto escandalo ya, el proceso electoral se termina mañana con la resolución del TRIFE y, luego de ello, todo tendrá que agarrar su propio cauce…

LOS RESPALDAN TODOS LOS GOBERNADORES… Las gobernadoras y gobernadores de la 4T y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México brindaron todo su respaldo al doctor Américo Villarreal Anaya gobernador electo de Tamaulipas y confiaron en que el Tribunal Electoral actuará con rectitud y apego a derecho para respetar la voluntad de los tamaulipecos expresada en las urnas el 5 de junio.

En un comunicado firmado por 21 mandatarios estatales de todo el país, exigieron también al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, cesar de manera inmediata cualquier intento por obstaculizar la toma de protesta del nuevo gobierno.

“El proyecto de sentencia hecho público este domingo, confirma la victoria legal, legítima y democrática de Morena y desestima los argumentos absurdos con los que el Partido Acción Nacional (PAN), pretendía anular el triunfo”, expone el documento.

En la publicación de este martes expresaron su confianza en que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuarán sin lugar a presiones «por parte de la derecha corrupta y conservadora».

Al referirse al gobierno estatal saliente exigieron respetar la voluntad popular y que cesen los actos que pretenden obstaculizar la toma de protesta del gobernador electo.

Los mandatarios firmantes son: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California; Layda Sansores San Román Gobernadora de Campeche; Víctor Manuel Castro Cosío Gobernador de Baja California Sur; Rutilio Cruz Escandón Cadenas Gobernador de Chiapas y Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Firmaron también Indira Vizcaíno Silva Gobernadora de Colima; Evelyn Salgado Pineda Gobernadora de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla Gobernador de Michoacán; Julio Menchaca Salazar Gobernador de Hidalgo; Miguel Barbosa Huerta Gobernador de Puebla; María Elena H. Lezama Espinosa Gobernadora de Quintana Roo; y Ricardo Gallardo Cardona Gobernador de San Luis Potosí.

También respaldan al doctor Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya Gobernador de Sinaloa; Carlos Manuel Merino Campos Gobernador de Tabasco; Alfonso Durazo Montaño Gobernador de Sonora; Lorena Cuéllar Cisneros Gobernadora de Tlaxcala; Cuitláhuac García Jiménez Gobernador de Veracruz, y David Monreal Ávila Gobernador de Zacatecas.

