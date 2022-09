Por Agencias

Ciudad de México.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, agradeció el apoyo recibido tras los comentarios hechos en su contra por el dirigente del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), Gilberto Lozano, quien la insultó en televisión abierta.

Lozano fue calificado como machista y misógino al insultarla después de la manifestación en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Algunos personajes reiteraron su apoyo a la legisladora y ella lo agradeció en redes sociales.

Según Lozano, Téllez no fue a la manifestación porque no iba a recibir ninguna bonificación económica, por lo que usuarios de redes sociales lo tildaron de misógino y machista.

“Agradezco de todo corazón las muestras de solidaridad ante la brutal vulgaridad del depravado que me insultó. Sus expresiones violentaron mi dignidad. Ya están en curso las acciones legales en defensa de mis derechos”, señaló en Twitter.

Uno que lo defendió fue el exfuncionario Javier Lozano Alarcón, quien se refirió así al líder de Frenaaa:

“Grandísimo imbécil Gilberto Lozano. ¿Cómo te atreves a hablar así de una mujer valiente, respetable y que ha hecho mucho más que tú y tus pinches caravanas? Debes ofrecerle a Lilly Téllez una disculpa pública ya. Por gente como tú, es tan difícil ponernos de acuerdo. Miserable”.

El presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, le comentó: “Estimada @LillyTellez sé que no necesitas que te defiendan de pendejos como este simio ‘closetero’ y cagante de @gilbertolozanog. No tomes a mal sus palabras, la boca habla de lo que el corazón rebosa y este pendjo seguro estaba pensando en ir a meterse plátanos por el qlo”.

¿Qué DIJO LOZANO?

“La única que había tirado al suelo se llama Lilly Téllez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, a poco no me digas que no te dieron lo que no querías. Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos y que creo que la única cosa, es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano entero en la boca”, dijo el sábado 3 de septiembre.”

El pleito con la senadora comenzó el 16 de agosto pasado, cuando Lozano realizó una publicación sobre los presidenciables para 2024 y descartó a Téllez por haber llegado al Senado como abanderada de Morena.

A lo que Téllez respondió en un tuit con la transmisión que hizo el líder de Frenaaa en diciembre del año pasado, donde se observa cómo se le cae la imagen de la virgen de Guadalupe.