Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nada de tolerancia, vista gorda o borrón y cuenta nueva. De los panistas que se van, el que la hizo la pagará. Nada de impunidad.

Es el mensaje que, a 25 días del cambio de gobierno, mandó a los bribones Héctor “Calabazo” Villegas González, casi seguro Secretario General de Gobierno, al “debutar” como integrante del equipo de transición de Américo Villarreal.

Perteneciente a la “línea dura” morenista, les dejó claro a los cabecistas: “Cualquier irregularidad será denunciada para que los responsables paguen con todo el peso de la Justicia”.

No quedan dudas. Ahora la pregunta que empieza a circular ¿cuántos caerán al bote?. Durante el sexenio debieron haber rehabilitado los penales, de perdido para estar más cómodos. Los pueden necesitar.

Por el mensaje de Villegas, entendemos que el gobierno de Américo no será blando ni fácil. No perdonará a quienes saquearon y robaron los bienes de los tamaulipecos.

Mencionó dos casos que ahora inundan redes sociales: Se llevaron hasta el domo del Palacio de Gobierno y los túneles sanitizantes que había en la Torre Bicentenario.

Más vale que, antes de entregar sus papelitos y renuncias, los azules cuadren bien los números. La nueva administración investigará todo, sin importar los 60 días que la Ley de Entrega Recepción otorga a los salientes para hacer aclaraciones.

Cuando hay sospechas de delitos, pueden pasar años y la acción penal no prescribe. La nueva Fiscalía puede ir por ellos donde se encuentren, así sea en el extranjero.

Con la vara que midieron serán medidos, o como dice otro refrán: Los carniceros de hoy serán las reses del mañana.

En contra de lo que muchos pensaban, hasta los mismos morenos, el de Américo no será un gobierno “tibio”. No debe confundirse la cortesía y civilidad con la tontejez. Las circunstancias lo obligaron.

Ante las hostilidades, ataques, desinterés por el proceso entrega-recepción, en general el quebrando del orden constitucional, tenga usted la seguridad que AVA y los suyos no pondrán la otra mejilla. Ya soportaron muchos golpes e insultos.

Luego de ganar la elección, fincaron su esperanza en que los azules podrían cambiar de actitud al momento de la transición. Se equivocaron. Cabeza y su equipo terminarán con los mismos rencores hacia la 4T y sus exponentes.

Los guindas mantuvieron las hachas enterradas. Las van a necesitar a partir del uno de octubre para aplicar la vara de la Ley a los pillos ¿cuántos? Es temprano para decirlo, primero deben destapar la cloaca, pero seguro que no se les escaparán los “peces gordos”.

Ya decíamos que Egidio Torre encarceló a Mario Ruiz Pachuca, colaborador de Eugenio Hernández, aunque al final de la averiguación quedó libre de los pecados de “secuestro”. Venganza política.

Tomás llegó a tribunales a Pedro Hernández Carrizales, el poderoso secretario de SEDESOL de Cavazos Lerma, y echó en corrida al alcalde de Reynosa Gerardo Higareda ¿cuántos al “tambo” con AVA?. Quiso ser cortés y educado y lo que encontró fue persecución.

No son dos meses para rendir cuentas. Samuel Urbina Rodríguez, ex alcalde de San Carlos, fue atrapado nueve años después de terminar su ejercicio. Para el funcionario que delinque hay menos perdón que para los delincuentes comunes ¿se entiende?.

Los integrantes del cuadro chico, todos de Reynosa, deben entender el mensaje de Villegas. Al nuevo gobierno no le temblará la mano para perseguir delincuentes. Sobre advertencia no hay engaño.

Por otro lado, que no cunda el pánico. La larga noche panista está por terminar. El sexenio no puede ser alargado por no estar de acuerdo con el partido ganador. De que se van, se van y, lo que se llevan, no acabará con Tamaulipas porque es más grande que los cabecistas.

El orden constitucional quebrantado en el Congreso del Estado y otras instancias, no puede ser tan grave que no se pueda restituir. La rebeldía de acatar un fallo del TRIELTAM finaliza con la Comisión Permanente.

Seguro que el uno del próximo mes habrá sesión solemne del Poder Legislativo y, asista o no el de Reynosa, el nuevo Gobernador rendirá su protesta y empezará a ejercer.

Por cuanto a la Comisión Permanente y quien ahora se dice titular, Félix García Aguiar, el Tribunal ya dio aviso a la Fiscalía Anticorrupción “para que realicen lo conducente conforme a su ámbito de competencia”.

Sigue la pregunta ¿cuántos caerán al bote? Sobra tela de donde cortar entre los secretarios ¿de Obras Públicas?, ¿Sedesol? ¿Salud? ¿Educación? Tantos trinquetes que fraguaron.

Y los primeros informes de los alcaldes están en su apogeo. El del victorense Eduardo Gattás será este viernes 9, en que explicará cómo le hizo para rescatar los servicios públicos que le dejaron tirados los panistas, y seguro que dará pormenores de las auditorías externas que ordenó de cada dependencia municipal y Comapa.

Para el 2023 anuncia que será el mejor año de obra pública para Victoria. Solicitó a la federación obras por 400 millones de pesos y el gobierno de Américo concederá el Fondo de Capitalidad negado por los panistas.