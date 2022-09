Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que la COEPRIS (Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) se fue con todo contra el Diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, clausurándole el viernes el restaurante Don Jorge y gasolinera Japalma y manteniendo por horas una veintena de su personal en el hotel de su propiedad Las Fuentes.

A todas luces es una acción intimidatoria contra Gustavo Cárdenas. No hay por parte del Gobierno del Estado la mínima intención de hacer creer que no tiene nada personal contra el ex presidente municipal de Cd. Victoria, procediendo, por ejemplo, a solamente cerrarle digamos Don Jorge. No. El mensaje es «Vamos contra Gustavo Cárdenas».

La clausura únicamente del referido restaurante hubiese pasado como una acción de que se trabaja por la salud de los victorenses, pero ya cuando se procede contra todas las empresas del diputado, se percibe un orquestado ataque.

Nunca en el pasado reciente de Tamaulipas un gobierno estatal había arremetido tan frontal y duro contra un tamaulipeco. Y además en el cierre de la gasolinera se percibe claramente que la COEPRIS se extralimitó de sus funciones. Hasta donde sabemos la referida COEPRIS jamás había clausurado un negocio expendedor de gasolina.

Todo indica que en esta acción que realizó el pasado viernes, COEPRIS, dejó a un lado los valores que pregona en su página oficial y que son según este organismo: Honestidad, responsabilidad, tranparencia, trabajo en equipo, servicio, profesionalismo, excelencia. compromiso y liderazgo.

En su página oficial, COEPRIS, se autodefine: «Somos la autoridad regulatoria en materia de riesgos sanitarios, que trabaja con responsabilidad social, buscando satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios, a través de un equipo de trabajo comprometido, preparado y con observancia permanente de la legalidad y transparencia en el desempeño de sus funciones; aplicando todo el talento y las herramientas tecnológicas, haciéndolo en un marco de respeto e integridad, logrando el mejoramiento continuo de sus procesos por medio de un Sistema de Gestión de Calidad».

Gustavo Cárdenas ya anunció que procederá legalmente contra servidores públicos de esta referida COEPRIS.

Vale decir que estas acciones contra el empresario y todos los de empleados de estos centros de trabajo solo incrementan el nivel de tensión que está teniendo el proceso de

transición gubernamental del Gobernador Cabeza de Vaca al Gobernador electo Américo Villarreal Anaya.

Dos..- Avanza la organizacion del Primer Informe que rendirá a la ciudadanía victorense el presidente municipal Eduardo Gattás Báez este próximo 9 de septiembre en el Palacio de la Avenida 17 e Hidalgo. NOS VEMOS. .

