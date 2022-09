Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Siguen en el aire respuestas a varias preguntas sobre el cambio de gobierno, comenzando con la principal ¿asistirá a la ceremonia el Gobernador saliente?.

A horas de darse la transición que marca la Carta Estatal, tarde del 29 de septiembre en que se escriben estas líneas, el Congreso del Estado con pastor panista no había tomado los acuerdos necesarios para la sesión solemne en que Américo rendirá protesta.

Cierto que el nuevo no los necesita porque la Ley dice que, él mismo, deberá “protestar y hacer guardar la Constitución” sin que algún directivo del Congreso se lo pregunte.

Tal evento puede ser en el recinto legislativo o en el lugar que expresamente acuerde el pleno, en el caso los terrenos feriales a donde ha convocado el propio Américo.

Otra versión que corre es precisamente que panistas y priístas no harán acto de presencia para no hacer el quórum legal que serían 19 legisladores. Con Morena y su aliado MC hacen 18, lo que los “empata” con los prianistas.

Lo anterior incluyendo a “las chapulinas” que regresaron a su redil, Consuelo Lara Monroy y Leticia Sánchez Guillermo.

La Constitución no habla de los supuestos de inasistencia a la ceremonia, pero cierto es que Francisco Javier no puede seguir en el poder ni un minuto más de lo que marca la Carta Estatal. Habiendo Gobernador Electo, puede instalarse con los legisladores que asistan.

Nadie lo puede impedir. El TRIFE, último peldaño en la cadena impugnativa, dio su visto bueno.

Una siguiente pregunta ¿Cabeza huirá del país inmediatamente por temor a ser detenido por la FGR? El fuero se le acaba a la medianoche del 30. Igual los rumores arrecian.

Otra más va concatenada a la anterior ¿la Fiscalía tiene órdenes de aprehensión? Por secrecía, como dicen funcionarios y abogados, no se puede revelar esa información.

Hay un mar de especulaciones. Sobre el particular, el de la pluma, el que escribe, cree que la captura del ex Gobernador no se dará de la noche a la mañana. Les llevará tiempo.

Igual un dato más afirma que ya salió del país en tanto alguien asegura que lo hará la noche del viernes, abordo de cualquier avión oficial acompañado de la guardia personal pagada con recursos del Gobierno.

Habrá que preguntar si las aeronaves oficiales, que son nueve, incluyendo dos helicópteros, están en resguardo.

Son tres Cessna, uno Citation Encore 2005, otro 500 modelo 1981 y el tercero TU206. Le siguen Commander 840, Piper Navajo, Robinson y los Bell que son tres. Varias unidades fueron regresadas al gobierno federal y PGR que los habían “prestado”.

Otro elemento sobre la sesión solemne. El uno de octubre cesa en funciones la Comisión Permanente y deben designar una mesa directiva que, en teoría, le corresponde al PRI como tercera fuerza en escaños ¿se hará?.

Las apuestas están a que los (dos) priístas marcarán su raya con los azules y harán la mayoría del quórum para dar plena legitimidad a la ceremonia. El “agregado” Ángel Covarrubias Villaverde regresará al establo celeste.

Los preparativos para la concentración en el Teatro del Pueblo (de la feria) avanzaban día y noche para dejar el escenario listo para el sábado.

Está previsto que asistan los 21 gobernadores (oras) de Morena y aliados, mismos que en la víspera firmaron su apoyo a AVA ante la embestida mediática de los panistas. Y vienen senadores, sus excompañeros, y diputados federales y secretarios del gabinete y líderes guindas. Hasta es posible que el Presidente se descuelgue por acá.

Primero la cortesía para los invitados, pero una pregunta más ¿cuáles serán las primeras acciones de Américo Gobernador? Terminar de nombrar a su gabinete y comenzar a revisar los restos del naufragio panista, lista de deudas y cuentas por pagar, reclamos de los bancos y del Instituto de Seguridad Social que una vez más fue saqueado.

Las deudas son millonarias. Encuentra un Tamaulipas en quiebra y destruido y robado en su patrimonio. Los documentos de entrega fueron un simulacro de los verdaderos estados financieros.

Deberá tomar poco a poco los hilos del poder que pretenden arrebatarle, sobre todo ahí donde hay “billete” como las Comapas y organismos millonarios, Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, Administración Portuaria Integral y Tam Energía, Puente Internacional Laredo III y otros de donde salieron millones para la campaña de Acción Nacional.

Prioritario analizar la situación de la Fiscalía General y Fiscalía Especializada, junto con la Auditoría Superior, si es que sus titulares insisten en no renunciar y, al contrario, exigir su permanencia más allá del sexenio, hasta 2027.

No será fácil barrer el “cochinero” que le dejan, cero billetes en caja y encima compromisos por pagar de inmediato.

Una encuesta de última hora divulgada por Massive Caller, según la opinión de los tamaulipecos, el de Francisco Javier García es el gobierno más corrupto de que se tenga memoria en la historia de Tamaulipas, y le piden al nuevo ejecutivo que castigue con cárcel a los ex funcionarios.

Según el documento, el 82 por ciento de los paisanos consideran al gobierno cabecista entre muy y algo corrupto.

La pesadilla terminó.