Por Agencias

Ciudad de México.- En un mensaje a la dirigencia y militancia de Morena, los ex presidentes de Bolivia y de Uruguay, Evo Morales y José Mujica, respectivamente, sugirieron a este partido no abandonar al pueblo, porque de lo contrario el mismo pueblo los quitará. Igualmente renovarse, porque “los partidos también se apolillan, sin fuerza colectiva no hay durabilidad”, expresó el ex mandatario uruguayo.

Al inicio del tercer congreso nacional ordinario de Morena fueron divulgados extractos de la conversación de los ex presidentes con el dirigente morenista, Mario Delgado.

Mujica dijo que el mejor dirigente es el que deja a personas que a la larga le superan con ventaja porque no hay ningún triunfo definitivo a la vuelta de la esquina.

“Nunca llegamos al cenit ni a la sociedad perfecta porque no somos perfectos y paso a paso cada generación intenta sumar algo”.

Los partidos políticos, añadió, son voluntad organizada, un pacto colectivo que requiere renovación.

“Los partidos también se apolillan, como los palos de madera que un día son fuertes y pasa el tiempo y se apolillan y se desagregan, también envejecen. Hay que tener cuidado”.

Subrayó que la historia humana no la cambian los caciques, sino el pueblo; los caciques son como generales sin tropa, jubilados”.

Por tanto, añadió, hay que s que abiertos y tratar de incluir gente del pueblo, y aprender a negociar y conciliar.

Sugirió incluir al pueblo cuando se es gobierno, porque de lo contrario el propio pueblo los echa, los desarma “si no, miren la historia del PRI”.

El ex presidente de Bolivia consideró que Morena es “la fuerza política más grande en la historia de México, “sin embargo, advirtió que el pueblo no olvida cuando sus líderes mantienen su ideología en favor de los programas sociales, en especial para los humildes.

Dijo que en unidad los pueblos de América pueden ser potencia mundial en litio. Citó la rebelión democrática en Perú, Chile, Colombia, y próximamente en Brasil. (La Jornada).