Por Agencias

Ciudad de México.- La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) sancionó económicamente a los Diablos Rojos del México y suspendió durante un año a su directivo Miguel Ojeda por manipular las cámaras de televisión del estadio Alfredo Harp Helú, donde se disputaron los juegos 1 y 2 de la Final de la Zona Sur.

Alrededor de la quinta entrada del juego 2 entre Diablos y Leones, la directiva del equipo yucateco informó al presidente de la LMB, Horacio de la Vega, sobre una situación irregular con las cámaras de televisión. De acuerdo con su apreciación, las cámaras eran movidas para observar los lanzamientos de la novena felina. Ese encuentro lo ganaron los Leones 15-8, luego de haber perdido el primer encuentro 10-11.

De acuerdo con el reglamento de la LMB, el uso de cualquier dispositivo electrónico que resulte en el robo de señales, comprobado por la Oficina de la LMB, será sujeto a una multa de 31 mil UMAS (casi tres millones de pesos), la suspensión de su mánager y gerente deportivo por un año calendario, suspensión de coaches y jugadores comprobablemente involucrados por un año calendario y el análisis de la anulación de resultados deportivos.

“Si un club tiene acceso a video durante los juegos (transmisión en vivo, aun con un ligero retraso –delay– dentro del dugout) se aplicará la siguiente sanción: multa de 2 mil UMAS y suspensión de maánager por tres juegos.”

La tarde de este domingo la LMB notificó a la directiva de ambas novenas sobre las sanciones arribas citadas.

Esta es la segunda ocasión que el ex pelotero Miguel Ojeda incurre en una ilegalidad, toda vez que en 2018 fungió como prestanombres del empresario Alfredo Aramburo, y se hizo pasar por el propietario del club Generales de Durango. No obstante, la LMB no sancionó en esa ocasión al «Negro» Ojeda.

Asimismo, Francisco “El Pollo” Manjarez, ex gerente deportivo de los Diablos Rojos del México fue castigado por la MLB en el 2018 debido al traspaso ilegal de un grupo de jugadores de los Tigres de Quintana Roo a la novena escarlata

Este domingo se disputaría el juego 5 de la Final de la Zona Sur, serie en la cual los escarlatas están arriba 3-1. (Beatriz Pereyra/proceso.com.mx).