Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, el nuevo plan de estudios que la SEP implementará en los próximos días es benéfico y acertado para los cambios que requiere la educación tras la pandemia del Covid-19.

Explicó que después de haber vivido una experiencia inédita en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se dio a consecuencia de este problema de salud, para poder avanzar y salir del rezago en el que se encuentran los alumnos se necesitaba efectuar cambios que coadyuven en la formación integral de los niños y adolescentes.

“Es benéfico este nuevo plan de estudios porque hoy interpreta el contexto y lo que estamos viviendo, salimos de la pandemia y de hecho aún seguimos pero si no cambian planes y programas no podemos avanzar, fueron más de dos años de que alumnos no asistían de manera normal a las escuelas y hoy que se va a hacer de manera presencial tenemos que tener otros planes y programas que coadyuven en esa formación”.

Dijo que corresponde a la SEP, como rectora de la educación en este país, presentar esos cambios y a los maestros sumarse a la transformación y el fortalecimiento de la escuela pública,

Comentó que los docentes que participarán en el programa piloto, previo al arranque del ciclo escolar 22-23 ya se capacitaron para este nuevo modelo educativo.

A partir del próximo mes, 30 escuelas del Tamaulipas, 20 de las cuales son de Victoria, participarán en la prueba piloto del nuevo plan de estudios de educación básica aún y cuando diversas organizaciones civiles a nivel nacional se oponen a su implementación.