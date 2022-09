Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las diputadas “chapulinas” o “capulinas” como las bautizó un colega, que se sacaron la lotería a ser integrantes de la 65 Legislatura tamaulipeca, en lugar de ganarse el reconocimiento de los ciudadanos que las eligieron, se han ganado a pulso el repudio porque lo único que representan son sus mezquinos intereses y los de sus “conquistadores”.

Ellas son LIDIA MARTÍNEZ, LETICIA SÁNCHEZ, LETICIA VARGAS y la de reciente adquisición del panismo, NANCY RUIZ.

Dicho ramillete de mujeres, aunque llegaron al Congreso local gracias a los votos de electores que simpatizan con la izquierda y el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), no tuvieron el menor recato de echarse en brazos de la derecha para satisfacer su amor al poder y el dinero.

Por supuesto que en el PAN, el diputado FÉLX GARCÍA AGUIAR y el dirigente hechizo de éste partido, LUIS CANTÚ GALVÁN, no paran de aplaudir su logro pese a que se trata de una burla a la voluntad popular.

Se llenan de ínfulas ante su capacidad corruptora que les permite hacer roncha en el Congreso para tener una cantidad de legisladores que no lograron en las urnas.

Si en verdad los panistas fueran demócratas debería darles vergüenza su reprobable acción de conformar una mayoría ficticia en el Legislativo para servir al partido y su jefe político.

Pero está visto que lo fuerte de una de las vertientes panistas más retrógradas es el de la hipocresía y es precisamente la actitud que les luce a dirigentes de la talla del llamado “Moyo” y el tal “Cachorro”.

Debe ser decepcionante para los ciudadanos, que dieron su voto a las candidatas y al partido Morena, ver las “marometas” que se echaron las que tendrían que ser su voz, voto y acción, en el Congreso.

Más cuando se sabe que esos cambios de siglas no tienen nada que ver con ideología y principios sino que se dan debido a “cañonazos de billetes”, en suficiente cantidad para la “compra de conciencias”.

En realidad no debe echársele toda “la paleta” a los panistas y su actuar práctico, entiéndase el “agandalle”.

Al fin y al cabo los operadores políticos solo reciben órdenes y tratan de cumplirlas, así sea mediante procedimientos gangsteriles.

Tampoco puede cargarse la mano a las “capulinas” ya que su conducta es parte de la condición humana. Y es que el oportunismo brota por doquier y nada de extraordinario tiene que esa desviación haya contagiado a las necesitadas damas.

“Las cómodas” les llaman también en las redes, más a las que se declararon independientes y votaban atendiendo la línea del PAN, en cuanto a la aprobación de iniciativas y decretos avalados por el gobierno estatal.

Entre las maestras del oportunismo y la simulación, las más adelantada es NANCY, al aprovechar la “emancipación” del yugo morenista en el Congreso, al tiempo que sacaba la matraca a favor del panismo y la marca GobTam…

Lo duda que priva es que no se sabe si ese regalo oficial de un voto más a la bancada albiceleste trae los atentos saludos del munícipe de Madero, ADRIAN OSEGUERA o del Alcalde de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ.

Igual se habla de la influencia del ex servidor público federal y político venido a menos, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, para sus amigos “El Guasón”.

“Aiga sido como aiga sido”, la diputada RUIZ rompió las cadenas de sus opresores de Morena y oficializó su relación clandestina y ahora liberadora, con sus compas del PAN.

En concreto, no hay que ser injustos con las LETICIAS, LIDIA y NANCY: a lo mejor nunca recibieron capacitación política adecuada y por ello no abrazaron los principios de Morena de no ROBAR, NO MENTIR y NO TRAICIONAR.

Quizá LIDIA la libra en tanto que sus padrinos son del PT y tal vez alguien muy poderoso que no hace mucho despachaba en la General de Gobierno.

A los que les deben reclamar los ciudadanos es a los burócratas partidistas que facilitaron la llegada a la Legislatura de las traidoras.

En ese sentido, habrá que enfocar la vista en luminarias de la talla de OSEGUERA, GARZA, MARTÍNEZ y hasta el diputado ERASMO GONZÁLEZ.

Tampoco son ajenos a la “palomeada” los líderes petistas, ALEJANDRO CENICEROS y ARSENIO ORTEGA. O solo que le quieran echar la paleta a CÉSAR VERÁSTEGUI en lo de la selección de LIDIA…

Vele recordar que los “teóricos” de la política aseguran que ésta “es el arte de comer lodo sin hacer gestos y pedir más”.

Quizá en el tema que nos ocupa sea algo menos conceptual y sí más vivencial. Citemos entonces al cantautor MARTÍN URIETA, que al texto dice en una de sus canciones:…”Hablando de mujeres y traiciones…

Acabemos mejor de una vez y va un fragmento de la eterna SOR JUANA para esos “Hombres Necios”.

….¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga, o el que paga por pecar?

AL CIERRE

El proceso de transición arrancó en buenos términos por parte de los responsables de llevar a cabo la encomienda en un contexto más bien crispado.

La disposición de apegarse a la ley y la transparencia en lo que ya empezó la subrayó el responsable del Comité de transición, JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, el cual responde a las directrices del Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Por parte de los que entregarán la administración estatal estuvo GERARDO PEÑA FLORES, designado por el mandatario, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

En su momento, el funcionario dijo que tiene instrucciones para cumplir en buenos términos con su responsabilidad.