Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vale la pena preguntarse si estamos ante algo oportuno o se trata de vil oportunismo, lo de la información que movió en redes sociales el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, sobre el presupuesto que ejercerá Tamaulipas en el 2023.

De entrada podría asumirse que al ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al oriundo de Madero le asiste el derecho de “cacaraquear el huevo” debido a que hay un aumento en relación al ejercicio que se tuvo en el presente año.

Se entiende que fueron efectivos los buenos oficios de GONZÁLEZ ROBLEDO y, por tanto, no hay nada de extraño que le corresponda a él dar la buena nueva.

En lo especifico dio a conocer que nuestro estado recibirá, el año entrante, 63 mil millones de pesos en “Participaciones y Aportaciones Federales”, lo que significa un 10.5 por ciento más que el 2022, algo que traducido a cantidad son 8 mil millones de pesos más.

Animado por su entusiasmo, el legislador ponderó en redes sociales que “miles de tamaulipecos que confiaron en la #EsperanzaDelCambio, podrán ver su anhelo convertido en realidad. Con un presupuesto histórico, nuestro estado logrará las metas trazadas”.

Suena bien aunque la voz popular recomienda “no hacer cosas buenas que parezcan malas” y eso podría estar sucediendo con el evidente afán de notoriedad de ERASMO.

¿Es el momento adecuado para meterse a éste tema? Aún más:¿lo que informa GONZÁLEZ ROBLEDO fue tratado con quien asumirá las riendas de la entidad en pocos días?

Quizá no estemos ante algo que se inscribe dentro de lo oportuno, es decir, no se sacó a la luz pública en el momento propicio; es obvio que no es la circunstancia adecuada.

Porque el punto central ahora es lo de las marrullerías que se dan en lo del proceso de entrega recepción en el Gobierno estatal y lo de contrarrestar las embestidas del grupo cabecista que pretende general ingobernabilidad a partir del uno de octubre.

Ni modo que el diputado ignore que hay evidencias de que se entregará la administración en bancarrota, con miles de millones de deudas y recursos comprometidos de octubre al fin de año y posterior a ello.

Es simple: mientras el Gobernador Electo, AMÉRICO VILLRREAL ANAYA, le atora para evitar que el actual grupo en el poder afecte las finanzas del estado y aspectos diversos altamente sensibles, el legislador maderense se cuelga méritos y nos ilustra sobre el aumento presupuestal.

Debemos entender que habrá billetes suficientes para apuntalar el proyecto de la Cuarta Transformación en Tamaulipas (4T), sin importar el estado en que dejarán la administración los que ya se van.

Con el respeto que merece “el benefactor de los tamaulipecos”, nos late que quiere pasarse de vivo y actúa en base a sus intereses mediáticos y políticos. En ese sentido, estamos ante un descarado y desafortunado oportunismo.

Lo sensato y responsable es que GONZÁLEZ ROBLEDO se solidarice con la lucha que se esta dando en lo legal, político y a nivel informativo, para desmantelar una estructura de poder que trata de prevalecer a como de lugar.

Mal punto para el “representante popular” si se fue por la libre. De ser así no contribuye al esfuerzo del equipo de transición y, por tanto, le hace ruido al Gobernador Electo.

Y es que se requiere de un liderazgo fuerte, capaz de meter orden y esto debería entenderlo y atenderlo ERASMO, un político que, se supone, tiene experiencia y vuela alto.

Es delicado que el enemigo se tenga en casa, así se actué de manera involuntaria. Al fin y al cabo el daño se hace, sea en forma deliberada o por “inocencia”.

Por cierto, ¿qué les pasa al grupo de notables panistas que acudieron a la Ciudad de México (CDMX) para hacer denuncias fuera de lugar y francamente escupir para arriba?

Sucede que desde el lunes se movieron en la urbe, el ex candidato a la gubernatura, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, el dirigente estatal del PAN, LUIS CANTÚ GALVÁN y el senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañados del ex consejero del INE y asesor jurídico, MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ.

Éste conjunto, con el apoyo de sus compañeros de partido y de periodistas y medios afines, que funcionan bajo estipendio, insisten con lo de la violencia generalizada y la participación del crimen organizado en las pasadas elecciones, algo que no pudieron acreditar ni el Tribunal Electoral de Tamaulipas, ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancias que echaron abajo las denuncias interpuestas por el PAN.

El propósito es claro: detonar una campaña mediática para hacer presión en los magistrados federales, con la idea fantasiosa de que con eso se anulará la elección, contraviniendo lo ya resuelto por los jurisconsultos.

Los precedentes ahí están y los comicios en Tamaulipas son, por tanto, cosa juzgada.

Se ve y se siente que estamos ante actos de desesperación, aceitados con “cañonazos” de billetes que solo abultarán las cuentas de políticos y periodistas vividores, además de los asesores, entre los que destaca el abogado BAÑOS MARTÍNEZ, al que traen de moda los del albiceleste.

Vale preguntar: ¿de dónde salió el recurso repartido para hacer coro?

AL CIERRE

Todo listo para que se de el tradicional Grito de Independencia en las localidades tamaulipecas.

En cuanto al municipio capitalino serán dos “Gritos”: el que presidirá en Palacio de Gobierno el mandatario estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA; y el que organiza el Ayuntamiento de Victoria, al mando del Alcalde, EDUARDO GATTAS BÁEZ.

Cabe subrayar que se tendrá de invitado especial al Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Asimismo, se espera la presencia de diputados, empresarios, lideres obreros y sociales y miles de ciudadanos.