Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) y empresario restaurantero Gustavo Cárdenas Gutiérrez denunció públicamente que ahora le tocó a él ser blanco de la persecución del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues ordenó que le clausuraran el restaurante “Don Elías” sin que mediara emergencia o riesgo que ameritara una clausura, lo que desde su punto de vista fue un abuso porque no solo lo afecta a él y a su familia sino también a alrededor de 80 trabajadores y sus familias que ahí se ganan el sustento.

“Hace algunos días me han preguntado algunas gentes y periodistas que si no temía, porque He sido un poco directo en mis críticas al gobierno del estado que encabeza Francisco Javier Cabeza de Vaca, que porque si podían entrar o intervenir o de alguna manera en mis negocios, buscando alguna falla en cada uno de ellos, y el día de hoy me estoy enterando que están llegando al restaurante Don Jorge, en donde ya hay un operativo del gobierno del Estado y Protección Civil, y obviamente están buscando para fincar alguna acción, buscar la manera o justificar que están actuando en la ilegalidad.

“Lo dije bien claro, estamos preparados para lo que tengamos que enfrentar, puede suceder lo mismo en el Hotel Las Fuentes, que también lo están haciendo. Funcionarios han recibido instrucciones directas del gobernador Cabeza de Vaca de clausurar los tres negocios: Don Jorge, Las Fuentes y la gasolinera Japalma, buscando pretextos, para justificar. Quiero decir, porque quiero que estén enterados, que este gobierno, al que le quedan pocos días, porque ya se van, y qué bueno que ya se van; deseamos que ya se vayan porque han utilizado la fuerza bruta para acallar muchas voces, incluso hay gente que ha estado sometida, y la han metido hasta la cárcel o solo Dios lo sabe.

“Yo estoy en santa paz, en tranquilidad, yo he cumplido a carta cabal cada una de las acciones, las encomiendas que hemos estado realizando. Quiero decir que tenemos todo en regla, quizá se encuentren un chicle por ahí, pegado debajo de una mesa, y a lo mejor sea la justificación para cerrar.

“Yo sé que esa es la acción y la actitud que están utilizando para someter a una voz democrática que ha luchado mucho, porque se necesita mucha justicia en Tamaulipas y estoy seguro que lo quieren hacer de esta forma porque están en estos momentos revisando cada una de las empresas.

“Yo quiero que estén enterados que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al que le quedan 27 o 28 días, ya tomó su decisión de clausurarme el restaurante Don Jorge

¡Hasta dónde llega el autoritarismo!

“Yo no me voy a callar por eso, porque recurriré a legítimo derecho de defenderme, en Derechos Humanos o donde sea necesario.

Señor Francisco no cree que usted que está cometiendo muchos excesos con políticos y ciudadanos y y hora con los empresarios?

Le hago un llamado a la mesura, sea razonable

Solo quiero decirle que en el pecado llevará la penitencia. Le mando un abrazo. Cuídese.

Yo quiero decirles que Francisco Javier Cabeza de Vaca, que le quedan 27 o28 días, pero él todavía siente que tiene la fuerza para acallar a todo mundo y que todo mundo esté subordinado a su manera de pensar y hacer las cosas.

Ojalá que exista justicia para los tamaulipecos y que pronto tengamos una acción que dé tranquilidad.

Hizo énfasis en que “quiero decir al pueblo de Tamaulipas, que es importante que se sepa, que he estado trabajando para decir las cosas, en lo particular, que soy empresario y seguiré trabajando, seguiré siendo empresario y seguiré generando empleo y seguiré pagando impuestos como de tengan que pagar y cuando se tengan que pagar, y estoy seguro que estamos 100% al día. También quiero decirles que hay un brazo fuerte del gobierno del Estado que trata de cerrar las empresas de un servidor, pero estamos dispuestos a seguir trabajando con el único afán de servir al pueblo.

Asumo mi responsabilidad como patrón en mis empresas y estoy seguro que tenemos todo en regla, pero obviamente cuando quieren buscar algo más, van a tratar de encontrar.

