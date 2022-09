Por Agencias

Sao Paulo. El apoyo de dos astros brasileños, el legendario Pelé y de Neymar, hacia su compatriota Vinicius Jr, no se hizo esperar después de que el delantero del Real Madrid fue apremiado a moderar la forma en que celebra sus goles.

“El futbol es la alegría. Es una danza. Es una verdadera fiesta. Aunque el racismo siga existiendo, no permitiremos que nos impida sonreír. Y seguiremos combatiéndolo de esta manera: luchando por nuestro derecho a ser felices”, escribió Pelé en Twitter.

Vinicius arrancó la temporada con cinco goles y tres asistencias en todas las competiciones; sin embargo, ha enfurecido a sus oponentes en la liga española con sus celebraciones, que incluyen bailes cerca del banderín de córner.

El jugador de 22 años ha sido muy criticado en España, por lo cual su compañero de selección Neymar, quien juega en el París Saint-Germain, lo animó.

“¡Regatea, baila y sé tú mismo. Feliz tal y como eres. Ve por ello, mi muchacho, el próximo gol lo bailamos juntos!”, escribió Neymar en Instagram.

El veterano central brasileño Thiago Silva también le dijo a Vinicius que siguiera bailando. “No dejes que nadie te quite la felicidad, eso no es una falta de respeto”, suscribió en la misma red social.

Un comentarista de un programa de futbol español señaló que Vinicius no respetaba a sus oponentes con sus celebraciones, comparando su comportamiento con el de un mono, lo que inmediatamente provocó reacciones en las redes sociales al ser interpretado como racista.

Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, aclaró más tarde en Twitter que utilizó la expresión “mono” para decir que Vinicius estaba “haciendo cosas estúpidas”.

“Quiero aclarar que he mal utilizado la expresión ‘hacer el mono’ para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius, lo he hecho de manera metafórica. Mi intención no ha sido ofender a nadie, pido sinceramente perdón. Lo siento”, dijo en un tuit.

La Confederación Brasileña de Futbol, vía Instagram, aseguró que se “solidariza” con Vinicius, “blanco de declaraciones racistas”.

Por su parte, el Real Madrid “rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos” y aseguró haber instruido a sus servicios jurídicos “emprender acciones legales” contra cualquiera que profiera expresiones de ese tipo a sus atletas. Reuters y Afp).