Por Agencias

Ciudad de México- El PRI en la Cámara de Diputados advirtió que no retirará la iniciativa que prolonga hasta 2028 la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública, en medio de la molestia que esa propuesta ha generado entre sus aliados, el PAN y PRD, y el jaloneo en torno a si se mantendrá la coalición opositora. El panista Santiago Creel señaló que la iniciativa afecta la alianza, pero el priísta Rubén Moreira rechazó que se tambalee e incluso llegó a decir que está firme en las múltiples entrevistas que dio este día.

Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, dejó en claro que la iniciativa de su correligionaria Yolanda de la Torre ya se presentó y no se atrevería a pedirle que la retire. La propuesta cuya dictaminación ya se inició, “tiene la simpatía de la bancada”, apuntó.

De hecho, legisladores del tricolor en la Cámara de Diputados, explicaron que la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar el problema de la inseguridad, los ha llevado a plantear la prolongación por cuatro años de la utilización del Ejército en labores de seguridad pública, a fin de preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas.

“Esta prórroga no es un cheque en blanco…su finalidad es dar tiempo al gobierno para que realmente haga su trabajo”, añadieron, al insistir en que lo hacen por el “bien de México”.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, destacó en un comunicado, que no le están haciendo el trabajo político a Morena, sino es para “garantizar la seguridad de las familias”.

Moreira advirtió que si no se hace algo, en 2024, los ciudadanos se van a quedar sin la protección del ejército. “Hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones y si no las toman los demás, si no la toma Morena, nosotros lo estamos proponiendo”, expuso.

Luego de participar en la instalación del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, dijo que si quienes viven en Michoacán, en Tamaulipas y en muchas partes del país no reciben el mensaje claro de que el Ejército va a seguir participando en seguridad, “va a ser un caos”.

El exgobernador de Coahuila rechazó que esta iniciativa de reforma constitucional haya sido moneda de cambio para que quede en la impunidad el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, contra quien se ha iniciado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

También negó que se haya roto la moratoria constitucional anunciada por el bloque opositor, pues aseguró que esa medida se aplica a toda aquella reforma que afecte al país.

El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, dio a conocer que el dirigente de su partido y el del PRD dialogarán en esta semana, para buscar una solución a lo ocurrido y decidir si es viable la alianza.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados perredistas, dijo respetar la decisión del PRI, pero no la acompañaran, pues su partido siempre ha estado en contra de la militarización. También resaltó que la alianza está firme, “aunque los de enfrente quisieran que se disolviera”.

De visita en San Lázaro para inaugurar una exposición de artesanías, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, consideró que hay inconsistencias en las posiciones políticas sobre la permanencia del ejército en las labores de seguridad pública. Si bien es importante su presencia en los Estados, “eso es diferente a crear un escenario de militarización”. (Enrique Méndez y Georgina Saldierna).