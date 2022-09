Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La muerte digna significa que un enfermo terminal tenga la posibilidad de decidir o elegir el tratamiento médico, cuáles serán sus terapias y con ello rechazar sufrimiento inútil o insoportable, en el caso de que no exista cura a su padecimiento, con lo cual se garantiza que no sufrirá en el umbral de su fallecimiento, informó el diputado local Edmundo Marón Manzur.

Subrayó que la “Voluntad Anticipada” no debe confundirse con la Eutanasia, pues no se trata de ayudar a una persona a morir, si no que el paciente decida sobre tener una muerte digna, que lo beneficia a él y su familia.

Precisó que es un momento importante de abrir la puerta a esta opción jurídica en la legislación de Tamaulipas, para garantizar los derechos humanos en beneficio de la dignidad y autonomía de las personas.

Ejemplificó que con este nuevo marco jurídico el enfermo terminal podría decidir si recibe quimioterapias, radiaciones o medicamentos agresivos que alarguen su vida, o bien optar por un tratamiento sin dolor que le dé una muerte digna.

Recordó que con ese propósito presentó hace unos días en la tribuna del Congreso del Estado la iniciativa que denominó “Voluntad Anticipada”, que no es otra cosa más que respetar el derecho que tienen los enfermos terminales a decidir su tratamiento evitando su agonía con medicamentos o terapias agresivas.

Reiteró que es sumamente importante garantizar a los enfermos en fase terminal su decisión para recibir tratamientos que le permitan una muerte digna.

Como legislador, explicó, recogió inquietudes de una parte de la sociedad que había expuesto el tema solicitando impulsar una ley de este tipo, que apoya los derechos humanos y permite que un paciente terminal tenga una muerte digna y evite alargar su vida con sufrimiento o agonía, lo cual también afecta a sus familiares.