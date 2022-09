Por Agencias

Ciudad de México. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador no será consejero nacional de ese partido, y confirmó que ayer en Palacio Nacional, el mandatario le reiteró que una vez concluido su mandato se retirará para siempre de la política.

En conferencia de prensa para anunciar que el sábado y domingo se celebrará el Congreso Nacional de esa agrupación política, y al cuál acudirán 3 mil morenistas (consejeros) las gobernadoras y los gobernadores de ese partido, funcionarios del gobierno federal (sin citar nombres) para elegir a su Consejo Nacional, a la mayoría de carteras del Comité Ejecutivo, salvo la presidencia y la secretaria general, así como la modificación de documentos básicos (declaración de principios, programa y estatutos).

También, ponderó al PRI al reconocer que rectificó el camino, pues iba rumbo a la extinción, y ahora con la propuesta de reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución, retornó a la atención de las demandas sociales.

El colimense indicó que el 17 de septiembre “vamos a arrancar a las 11 de la mañana, tenemos como invitados a los gobernadores y gobernadores, también integrantes del gabinete nos van a acompañar, diputados, senadores y senadores, además de los 3 mil congresistas que fueron electos de manera libre y democrática. Además de elegir al nuevo Consejo Nacional que está integrado por 100 hombres y 100 mujeres que van a ser electos en el congreso, compañeros dirigentes, los dirigentes del comité estatales, son en automático consejeros nacionales, los gobernadores se van a incorporar como consejeros nacionales, y tendremos un presidente o presidenta del Consejo nacional, que es el órgano de dirección entre los congresos nacionales, es la máxima autoridad de nuestro partido.”

También refirió que invitó al presidente López Obrador a integrarse como consejero morenista y éste le mando un agradecimiento a los dirigentes que han ayudado” y nos dejará sus enseñanzas en la cuarta transformación.

“Se va a retirar el presidente me dijo. Le hice el planteamiento de compañeras y compañeros de que formara parte del consejo del partido, y me dijo que él va a respetar su palabra y que se va a retirar por completo de la política, entonces no será consejero el presidente.”

También al referirse al PRI consideró que ahora, “a principio su relación con la derecha le llevaba la extinción, y ahora va comenzar a recuperar lo que han perdido. Parece ser una nueva etapa del PRI que está recordando que su función es a servir al pueblo de México, y con mucha responsabilidad está proponiendo este cambio constitucional que es muy importante para terminar con la consolidación de la Guardia Nacional. Que se fortalezca como una institución sin corrupción y con eficacia. Los gobernadores del país recurren y solicitan la presencia de la Guardia Nacional. Qué bueno por esta reforma.” (Roberto Garduño/La Jornada).