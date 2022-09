Por Agencias

Ciudad de México.- La conductora Martha Debayle comenzó a llorar durante su programa de radio tras dar a conocer la muerte de la reina Isabel II y se burlaron de ella en redes sociales.

Después de dar la noticia, Debayle rompió en llanto, lo que sorprendió a la audiencia.

Luego dijo que minutos antes su hija le había hablado por teléfono, llorando, porque decía que la reina Isabel II era su abuelita.

Asimismo, resaltó la importancia histórica de la reina Isabel II. Dijo que fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos.

Además, envió saludos a todos los ingleses que escuchan su programa, aunque es una transmisión en español.

¿QUÉ DIJO DEBAYLE?

“Yo siento que, para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel. Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor porque es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y pues ya no está. Ahora sí, para todos los ingleses que escuchan este programa, en donde quiera que estén, les damos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, dijo. (Apro).