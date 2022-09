Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd, Victoria Tamaulipas.- ¿Cuántas son las posibilidades de que legalmente se pueda anular la elección en Tamaulipas?, una de mil, y según los abogados expertos en la materia electoral, tendría que ser una vil marranada.

Explican: “Se revisaron ya 14 expedientes, no anularon ni una sola casilla adicional a lo que hicieron los tribunales locales, ¿cómo podrían justificar la anulación de la elección si para que eso ocurra tendrían que anularse más de 900?, eso de que hay un expediente madre ni siquiera existe en la legislación, todos son iguales, todos deben llevar los mismos argumentos, soporte, ese que no han estudiado debe ser una impugnación general de la elección por presunta violencia, por presunta intromisión de la delincuencia y no hay una sola casilla que se haya firmado bajo protesta, o donde esté plenamente comprobado que la delincuencia orientó el voto conforme a amenazas o compra de votos, si eso estuviera documentado habrían anulado los 14 distritos que se impugnaron, pero no sucedió nada porque el PAN no acreditó ante el TRIFE las pruebas”.

Otro más detalla que para probar una acusación como la que se ha presentado por el PAN un Tribunal se lleva años, como prueba muestra a personas que han sido acusadas por estos delitos y después de años los absuelven porque las pruebas se desvanecen, por ello estima que sería prácticamente imposible que en un expediente electoral los magistrados presumieran que los dichos y alegatos, que no pruebas fehacientes de los panistas, son reales, adivinar y guiarse por corazonadas para resolver o de plano confiar ciegamente en una parte y en la otra no.

Sobre toda la guerra sucia que aparece en redes, en medios de comunicación y que también brota de los allegados al gobernador y, dicen, del propio Cabeza de Vaca, afirman que los dichos o los deseos no contienen elementos probatorios, que hasta hoy no podrían sostener sus argumentos como se ha dictaminado por los magistrados.

Los cuestionamientos a los abogados electorales surgieron a partir de que Morena y allegados al doctor Américo Villarreal comenzaron la recolección de firmas y manifestaciones de apoyo a su triunfo en las urnas.

“Esas movilizaciones obedecen también a lo político, porque ninguno de esos actos tiene realmente validez jurídica ni sirve de nada ante las pruebas que se presenten en un expediente, la realidad es que Morena se siente ganado, pero se están blindando políticamente para que sea imposible hacer una marranada, porque si hay una posibilidad de que se anule la elección, una entre miles, pero para ellos más vale prevenir”.

La realidad es que resulta inexplicable la tardanza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver la elección de Tamaulipas, da la impresión, como los acusa Morena, de que solo quieren sembrar incertidumbre en los tamaulipecos, que están obedeciendo más órdenes políticas que razones jurídicas para actuar.

Por supuesto, el TRIFE todavía está en tiempo y forma para tomar resoluciones respecto a la elección del 5 de junio, pero sigue resultando inexplicable que se resuelvan todas las impugnaciones en las que se veían en riesgo votos y no puedan declararse sobre una que está hecha en base a supuestos, a inventos, porque, además, es claro que la voluntad política de los ciudadanos era votar por Morena, o usted lo puede traducir en echar al PAN o a Cabeza de Vaca.

Vaya pues, resulta innecesario que el TRIFE tarde tanto, que ayude con esos actos a desestabilizar sembrando incertidumbre nomás por no tomarse el tiempo de solucionar una sola impugnación que está pendiente y qué, además, no pueden avalar por dos cosas, la voluntad del elector es clara y; está visto que será imposible tener pruebas que se puedan sostener y resistir un mínimo rigor jurídico respecto a que la delincuencia obligó a la mayoría de los tamaulipecos a votar en un sentido u otro, la triste realidad de los impugnadores es que los dichos no tienen ningún valor jurídico, las publicaciones en redes o periódicos tampoco, los deseos del gobernador y panistas menos, y de eso hablamos, para que el TRIFE eche abajo la elección de Tamaulipas no solo tendría que votar sobre dudosos expedientes sin pruebas contundentes e incluso violando la legislación ya que no se impugnaron las casillas en su momento, es decir, tendría que cometer una serie de marranadas que no soportarían el escrutinio público.

Por lo demás, ojalá el ciudadano promedio entienda que el pleito es en las alturas, que ya no siga cayendo en la tentación de dividir más el Estado porque al final del día los que pagaríamos una marranada, y muy cara, seríamos todos los tamaulipecos…

GANA UAT RECONOCIMIENTO NACIONAL EN TRANSPARENCIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue reconocida a nivel nacional por el cumplimiento de sus acciones de transparencia y contribuir con este ejercicio en la misión de formar profesionales de excelencia, generar conocimiento y colaborar en el desarrollo de la sociedad.

Lo anterior se destacó durante el evento Semanas Universitarias por la Transparencia, que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde asistió en representación del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, el C. P. Humberto de la Garza Almazán, titular del Órgano Interno de Control de la máxima casa de estudios del estado.

En este contexto, la UAT fue reconocida entre las mejores universidades del país por tener avances de más del 96 % en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de lo cual dejó constancia la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, presente en el evento.

En el encuentro organizado por el INAI, la UJAT y otros organismos, y que congregó a representantes de instituciones de educación superior de todo el país, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos se conectó por videoconferencia para enviar un mensaje en el que destacó el compromiso de la UAT con el ejercicio de la transparencia.

El titular del órgano de control, C. P. Humberto de la Garza Almazán, participó en las actividades de este encuentro nacional donde puso de relieve el trabajo que ha realizado la UAT en procesos de transparencia, información y protección de datos personales.

En el desarrollo de las Semanas Universitarias por la Transparencia estuvo también la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, así como el Rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio.

