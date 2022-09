Por Agencias

Si hay coincidencias en iniciativas que beneficien al pueblo con el PRI, el PAN o cualquier otro partido, “son bienvenidas todas las alianzas”, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Interrogado durante la mañanera de este jueves si contemplaba una mayor colaboración de su gobierno y su partido con el PRI ante iniciativas futuras, luego que el tricolor presentara en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional para extender de 2024 a 2028 la colaboración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el mandatario planteó que lo que sume para beneficiar a la gente es “bienvenido”.

“Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar del pueblo, nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso”, puntualizó.

Dijo que en política se puede hacer altos y tener nuevos pareceres. “es de sabios cambiar de opinión. En los procesos políticos, siempre tengo eso presente, los servidores públicos, los dirigentes, tenemos que pensar que el juicio histórico va a llegar o va a empezar a expresarse, a manifestarse, cuando dejemos de existir, porque mientras tengamos vida, podemos cometer errores o reivindicarnos, además, no somos perfectos los seres humanos.

“La política es como caminar en la cuerda floja, hasta que uno termina, y hay que procurar, y así es la historia, hay gente conservadora y reaccionaria y termina como revolucionarios (…) Y hay casos de gente progresista, revolucionaria, que terminan como conservadores extremos, casi fascistas. Ya ustedes saben (quiénes) ¿no?”.

Ejemplificó con el caso del muralista José Clemente Orozco, quien era porfirista y varios años después se volvió en uno de los muralistas que más encumbró la Revolución mexicana.

“Entonces, en estos casos, pues todos tenemos oportunidad, capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia y ser consecuentes, y no perder la oportunidad de reivindicarnos, porque estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, no aprovecharlo, optar por retrogradar, por defender la corrupción, el autoritarismo, el racismo, el clasismo, la discriminación”.