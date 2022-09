Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por más que voces de la sensatez demanden una transición tersa en el gobierno de la entidad esto no será así. Y es que las cosas llegaron al extremo y en ese plano se moverán hasta que no se de el famoso “manotazo”, política y legalmente hablando.

A estas alturas no hay salida alterna porque son los propios perdedores los que se obstinan en conservar pedazos de poder aunque ello sea inmoral e ilegal y ponga en riesgo la gobernabilidad.

En la actual circunstancia no hay un solo hecho que indique que habrá un cambio de actitud de quienes están obligados a entregar la estafeta a la nueva administración de manera legal, responsable y transparente.

Las acciones llevadas a cabo desde el gobierno panista y su partido son por demás ilustrativas de que no guardarán el “hacha” ni en los días que faltan para irse ni después.

De modo que solo queda anteponer la presión social; la acción jurídica en contra de los funcionarios que se apropiaron de bienes estatales y del erario público, así como el ajuste de cuentas a los que persiguen a opositores y pretenden ejercer un mando transexenal.

Ahí están listos para operar, de hecho ya lo hacen; a favor del grupo cabecista los jerarcas de la todopoderosa Fiscalía, al igual que el Supremo Tribunal de Justicia, la Auditoria Superior y el Congreso estatal.

Habrá que estar pendientes de que no se utilice con fines políticos y como caja chica a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que ha mostrado un comportamiento institucional.

A las “disfunciones” de fin se sexenio se suman las abultadas deudas que se dejan, el movimiento inusual en puestos y estatus de los empleados y el caos en lo administrativo.

En cuanto a las irregularidades que se registran en la transición, el reporte más reciente lo acaba de dar, éste lunes, el propio Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREL ANAYA, mismo que precisó que, a 18 días de que se de el relevo, la información se entrega lentamente y es insuficiente, por lo que el proceso está prácticamente estancado. Es decir, en las dependencias y demás organismos no se tiene acceso a documentos fundamentales.

El equipo de AMÉRICO solo ha tenido contacto con 13 secretarías y en tres entes de plano no se ha permitido entrar, es el caso de la Contraloría, Finanzas y la Oficina del Gobernador.

Ni más ni menos que las dependencias de mayor importancia para el manejo de la administración.

Lo que expresó VILLARERAL ANAYA es que, a la fecha en éste proceso, solo se lleva un avance de un 25 por ciento lo que habla de la falta de voluntad de parte de el Gobernador en funciones.

En su momento, el Coordinador de la entrega recepción, Doctor JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, reiteró que no se han proporcionado manuales de organización y procedimientos lo que dificulta la revisión y más si se considera los cambios en la estructura organizacional, que se están realizando a pocos días de que culmine el mandato.

Algo que subrayó fue lo la incertidumbre que se genera, por ejemplo en cuanto a la disponibilidad de dinero, en lo especificó en lo relacionado con el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET, en donde se tendrán que pagar a 9 mil pensionados en el mes de octubre.

Claro que ello es preocupante debido a que son recursos que tienen que entregarse por ley. Grave es que no se sepa en qué bolsa esta el dinero y lo peor es que no vayan a dejar nada.

Ante la gravedad de lo que sucede es lógico que más de un personaje tenga que dar cuentas claras o atenerse a las consecuencias.

Lo cierto es que VILLARREAL ANAYA no cederá en su afán de que se respete a plenitud la voluntad popular y su condición de gobernante.

Debe recordarse que la cuerda se rompe por lo más débil y esa condición la tienen los que están ya con un pie en el estribo.

AL CIERRE

Sin tener méritos legislativos y luciendo en su currículum el haber sido dama voluntaria de la Cruz Roja, presidenta de Sistema DIF de Matamoros y directora de un Instituto de Cultura del ese municipio, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO de repente se catapultó a grandes ligas, al asumir la titularidad en el Senado cuando tuvo que solicitar licencia FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para ser candidato a la gubernatura.

Luego, al salir de la gratificante nómina de la Cámara alta, GARCÍA CABEZA DE VACA le otorgó SANDRA LUZ el nombramiento de directora del Instituto para la Cultura y las Artes en Tamaulipas, seguramente para quitarle la tentación de pelear la Alcaldía de Matamoros.

Al final terminó haciéndole daño al estado porque su paso por el Instituto fue un verdadero fracaso, con cargo y costo a la cultura y a los creadores del arte.

Posterior a esa encomienda, el jefe político panista dio el visto bueno para que entrara a ser parte de la 65 Legislatura local, por la vía de la representación proporcional.

El punto es que la mujer acaba de solicitar licencia para separarse del cargo, a partir del uno de diciembre.

No se sabe los motivos de la decisión de la panista. Si es por asuntos familiares o de salud no hay nada que decir pero si deja la diputación para no atorarle a lo que está por venir, le estaría dando la espalda a su benefactor político y a su partido.

Los que igual andan “licenciados” son IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ de Nuevo Laredo y LUIS CANTÚ GALVÁN, alias “El Cachorro”, de Reynosa.

Ellos andan en la grilla y no muy bien…