Por Agencias

Ciudad de México. México tiene su última escala antes del Mundial en Estados Unidos. Ante rivales no clasificados como Perú y Colombia, el equipo que comanda Gerardo Martino se despide en estas fechas FIFA de su público en el norte, con la idea de encontrar armo-nía después de varias lesiones. “La verdad es que da un poco de nervios y nos preocupa, porque es mucho el desgaste. Pero hay que adaptarse y hacer una gran Copa”, considera Héctor Herrera, marginado por problemas físicos al igual que Jorge Sánchez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez.

Hay pocas selecciones que llegarán a Qatar en un estado de incertidumbre similar al del Tri de Martino. Sujeto a una presión y críticas constantes, el argentino sostiene que los resultados en sus siguientes partidos, del 24 y 27 de septiembre, son menos urgentes que la completa recuperación de su grupo, el cual considera prácticamente definido.

“No he hablado con ninguno sobre su presencia garantizada. Faltan 60 días, pero tengo más certezas que dudas”, sostiene el argentino. “Trataremos de elegir a los 26 jugadores que se acerquen más a nuestra idea de juego. Injusto voy a ser. Uno muchas veces piensa si no hay en cada decisión un poco de mala persona, ¿no? Jonathan dos Santos jugó la final de la Copa Oro, aunque su papá había fallecido. Una persona que tuvo un gesto como ese debería estar en la lista, pero se juega un Mundial”.

Las dudas del cuerpo técnico pasan por darle minutos o no a Uriel Antuna y Alexis Vega, elementos estelares en ataque y quienes presentan sobrecarga muscular. Ninguno entrenó ayer en California. Las circunstancias ponen ahora a prueba al resto de los seleccionados, afirma el estratega, entre los que debe elegir para el último corte.

“Raúl no tiene ninguna posibilidad de jugar. Funes Mori, Jorge Sánchez y Romo trabajan de la misma manera. A Héctor Herrera lo tenemos que evaluar porque tiene un problema en la rodilla. Luis Romo podría estar apto, pero no lo vamos a utilizar porque Monterrey está por entrar a la liguilla. Hay más chances que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle posibilidades a ninguno de los demás. Necesitábamos de todos por ser la última convocatoria”.

Lo poco que adelanta Martino sobre el futuro es que sólo tres de los cuatro delanteros convocados irán a la Copa. Eso incluye, además de Jiménez y el Mellizo, a Henry Martín y Santiago Giménez.

“Hoy tenemos a dos delanteros aptos para jugar y dos lesionados. El 9 de la selección es Raúl, pero hoy está con una lesión. Lo único seguro es que los cuatro no van a ir. La polémica va a estar en el que quede afuera, pero prefiero la abundancia y no la escasez. A veces termina siendo contradictorio, pero pensamos en jugadores a futuro para la selección”, explica y, de paso, ratifica que Javier Hernández no tiene posibilidades de meterse de sorpresa al Mundial.

En esa carrera por ser el referente del ataque, Jiménez se muestra fortalecido por el respaldo de su entrenador. “La lesión no me va a dejar fuera. Yo estoy tranquilo. Jugar es lo que mejor me puede pasar después de lo que sufrí en la cabeza. Estar aquí es un gran triunfo y quiero seguir adelante. Mentalmente me siento fuerte y estoy convencido que, si todos jalamos parejos, podemos cumplir los objetivos que nos trazamos en este proceso”.