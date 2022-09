Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ven la tormenta y no se hincan. Los panistas siguen tercos como las acémilas obstruyendo la entrega de inventarios, bienes muebles e inmuebles, recursos humanos y cuentas en ¡lana! a los enlaces de la 4T.

Tienen que entregar. A la maniobra no le encontramos otro objetivo que ganar tiempo, haciendo trabajar a todo vapor a expertos “fontaneros” que tapan los hoyos de la cloaca para tratar de evadir responsabilidades.

A decir del propio Gobernador Electo, el gobierno cabecista ha impedido el acceso a tres áreas primordiales: Contraloría, Finanzas y la propia Oficina del Gobernador. El avance de la transición es cero.

A 18 días del cambio de poder ejecutivo, los que vienen no han revisado los organismos autónomos y descentralizados. No se les ha permitido acceso.

Tercos. No piensan que en la contraparte se va generando mayor desconfianza ¿qué ocultan? Y le escarbarán lo suficiente hasta encontrar las verdaderas razones, que no pueden ser positivas o de beneficio a la ciudadanía sino de corrupción.

¿Entregar las chequeras? cierto que son los últimos documentos que se cancelan y lo saben los morenos. Sospechan de maniobras para no dejar un quinto en caja. Se van a “chupar” el presupuesto del resto del año ¿apoco no?

La advertencia la hace Jesús Lavín Verástegui, el jefe de enlaces americanistas: el 3 de octubre toca pagar pensión a nueve mil jubilados del Gobierno, y casi seguro que no habrá con qué. Cabeza y su gente no han depositado al Instituto de Seguridad (IPSSET) lana que descontaron a los trabajadores, lo que constituye un acto criminal.

Dejó entrever el futuro Gobernador que los azules se llevarán hasta las computadoras y por tanto listas de personal que labora para el gobierno. Son capaces de eso y más.

Les hizo un llamado a los inquilinos de Palacio –seguro les entra por un oído y sale por el otro-, “a que abran las puertas” de las instituciones para informar a las ciudadanía de en qué condiciones se recibe la administración.

Les queda una quincena en la nómina pero siguen con la terca ambición de perpetuarse en el poder ¿en dónde quedaron los asesores que cobran tanto?.

Las palabras de AVA son bien claras: “Con su marrullería buscan a toda costa entorpecer el proceso de transición”. No se equivoca.

Y se quedó corto porque no solo es retrasar las cosas. En el fondo llevan un fin no confesado que no puede ser bueno. Nunca los panistas la brincan sin huarache.

En la “mañanera” de este lunes, Américo dio dos noticas inéditas: Conservará la Casa de Gobierno como oficina de trabajo y también despachará en Palacio de Gobierno, donde reanudará las audiencias suspendidas en los últimos seis años.

Una vez que tenga las llaves de la “casita” de Carretera Nacional 700, invitará a los periodistas para que conozcan en qué condiciones la recibe.

Cuando una reportera le informó que, según el presupuesto estatal, en la “choza” se gastan un millón de pesos diarios en mantenimiento, Villarreal dijo en son de broma que deber ser “la octava maravilla del mundo” y que revisará el gasto y lo racionalizará.

(Octava Maravilla se refiere a toda obra humana excepcional de los tiempos modernos que no está entre las siete maravillas de la antigüedad).

Puras maniobras azules para no entregar los bártulos en forma comedida y transparente. Cuando dejen el poder, el nuevo gobierno podrá evaluar el desastre que le dejaron. Hasta entonces empezará la elaboración de carpetas de investigación y persecución de los bandidos.

Por cierto, el todavía jefe de Palacio sabe que la raza no perdona pero quiere correr el riesgo. Uno de sus voceros, Gerardo Peña, anunció que este 15 de septiembre su jefe dará el “grito” en la plaza de la Constitución de esta capital.

Como que le gustan las emociones fuertes, sentir en su cuerpo la adrenalina al máximo. Probará si los gritos y abucheos son cuento o verdad.

Como quien dice, en un hecho histórico Victoria tendrá dos gritos a la misma hora a una distancia de menos de cien metros.

El alcalde moreno Eduardo Gattás anunció el evento en el cruce de 17 Hidalgo. Corre invitación para disfrutar la música de los grupos La Mafia y Vayvén del Amor.

Por su parte los azules difunden que tendrán la música en vivo de El Duelo a partir de las ocho de la noche en la explanada de Palacio.

No quisiéramos pensar en incidentes de violencia que pudieran generarse al calor de la pasión política. El monstruo no está liquidado, puede dar sus últimos coletazos y desatar persecuciones colectivas a través de la Fiscalía del Estado ¿no le parece?.

Mientras esto pasa en política, la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja. El Rector Guillermo Mendoza Cavazos nombró como primer titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios (DDU) al doctor José de Jesús Guzmán. Será un órgano autónomo.

Dijo el Rector que la nuestra es una de las pocas universidades que cuentan con esta defensoría, lo que reafirma el compromiso de la institución con los derechos de sus estudiantes y docentes.