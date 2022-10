Por Agencias

Ciudad de México. Un veto a una de las más grandes jugadoras ha caído. La primera convocatoria del español Pedro López con la selección femenil mexicana sorprendió con el retorno de Charlyn Corral, quien no había sido llamada desde hace tres años después de haber pedido una renovación por el bien del propio equipo.

Así, Charlyn, quien recientemente cumplió 31 años, celebró sonriente su regreso al Tricolor con un mensaje en redes sociales portando la playera de la selección y presumiendo su potencial como goleadora. “Sólo tengo palabras de agradecimiento para ustedes, club, compañeras, familia, amigos y fans por siempre confiar y creer en mí. Hoy es una prueba más de que con disciplina, trabajo y constancia, todo se puede”, escribió.

Mientras Charlyn hacía goles en España y la Liga Mx, el Tricolor relegó a la delantera justo después de no lograr su boleto a Francia 2019 y de repetir el fracaso en el camino a Australia-Nueva Zelanda 2023.

Las diferencias entre Charlyn y la Federación Mexicana de Futbol datan desde 2015, cuando la delantera tuvo un desacuerdo con Leonardo Cuéllar, quien llevaba años al frente de la selección, después de haber sido eliminadas en la fase de grupos del Mundial de Canadá 2015.

“(Leonardo) Cuéllar ha hecho mucho por el programa, pero necesitamos nuevas ideas. No lo hago por mí, es por México y el crecimiento del futbol femenil. Necesitamos más competencia, más jugadoras para avanzar”, dijo molesta Charlyn por el resultado en Canadá 2015.

Esas palabras tendrían repercusión casi enseguida al ser borrada de la convocatoria para los Juegos Panamericanos de Toronto. “Yo estaba en la lista, pero me comunicaron que ahora estoy fuera; expresé sólo lo que siento y afrontaré consecuencias. Ya me lo hicieron saber, no quieren llevar a una jugadora que a lo mejor está en contra, aunque no lo estoy de nadie, sólo quiero el bien del futbol femenil”, señaló la ariete en su defensa.

Aunque hubo un relevo en el timón de la selección con Roberto Medina y más tarde con Christopher Cuéllar, hijo de Leonardo, la participación de Corral con el representativo fue irregular hasta que tuvo su último llamado en 2019 para los Panamericanos de Lima.

Toda la era de Mónica Vergara como entrenadora del Tri no apareció el nombre de Charlyn en las convocatorias. En un inicio el argumento fue una lesión que alejó de las canchas a la jugadora por varios meses, pero cuando Corral retornó al campo y comenzó a brillar como goleadora con Pachuca en la Liga Mx Femenil, fueron inevitables los cuestionamientos por su ausencia en la selección.

Incluso, en la prelista de 60 jugadoras para el Campeonato W de Concacaf, tampoco apareció, generando aún más molestia por par-te de la afición. “Esta historia ya me la sé, lo que se ve, no se juzga (una vez más) sin palabras”, publicó en ese entonces la goleadora en redes sociales a manera de protesta.

Ahora, con Pedro López como timonel y Andrea Rodebaugh de directora deportiva, pareciera que las rencillas han quedado en el pasado. Charlyn volverá a portar la playera tricolor el 10 de octubre ante Chile en las instalaciones del América en un duelo que también será el debut del técnico español con las mexicanas.

Otra novedad en la lista son los nombres de Natalia Mauleón y Aylin Aviléz, quien dejó a la selección Sub-20 después de revelar-se la polémica por “conducta inapropiada” y “falta de liderazgo” por parte del cuerpo técnico dirigido por Maribel Domínguez.

Alison González reapareció en el Tricolor tras superar una lesión, mientras las americanistas Kiana Palacios y Katty Martínez, así como la ariete de Tijuana, Renae Cuéllar, no fueron consideradas. Alicia Cervantes tampoco fue llamada debido a que se recupera de un esguince.

Por otra parte, en una gira en España, la Sub-17 femenil, liderada por Ana Galindo, empató 1-1 con Suecia en partido de preparación para el Mundial de India. Matilda Larisson abrió el marcador al 64 para las europeas, pero las tricolores se recuperaron e igualaron el duelo al 76. El próximo reto amistoso será el 2 de octubre ante Brasil.