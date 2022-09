Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) llamó a cuentas a los directivos de la Secundaria General 4 en cuyas instalaciones se llevó a cabo un evento proselitista sindical a favor de uno de los aspirantes a dirigir la Sección 30 del SNTE.

El titular del ramo educativo, Mario Gómez Monroy puntualizó que las escuelas no se pueden abrir arbitrariamente para ser utilizadas con fines proselitistas.

«Las escuelas no están para eso, no hay un proceso iniciado, no podemos estarla abriéndolas nada más porque se nos antoja hacer un evento».

De una posible sanción a los responsables el funcionario respondió que anteriormente ya se había platicado con los docentes de la referida escuela para pedirles que no hicieran ese evento, pero no hicieron caso.

«Tenemos que actuar en consecuencia», refirió.

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara, sí ha sido muy respetuoso en no mezclar las escuelas con actividades sindicales, comentó el secretario de Educación, quien dijo que hará un fuerte exhorto a los aspirantes a ese cargo sindical para que respeten las instituciones educativas evitando utilizarlas para eventos proselitistas.

“Él ha sido muy respetuoso en ese sentido, pero ahora vamos a platicar con el resto de las personas que aspiran a ese cargo sindical para pedirles que eviten el uso de las escuelas”, concluyó.

El pasado sábado el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, aspirante a la dirigencia de la Sección 30 sostuvo un encuentro con cientos de maestros en el gimnasio de la Secundaria General 4 de esta ciudad.