Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una vez que deje el cargo de Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA todavía tendrá influencia en la vida política y hasta administrativa de Tamaulipas.

Ello a condición de que la libre de las denuncias que seguramente saldrán a relucir desde la Fiscalía General de la República (FGR), en base a presuntos delitos de que se le acusa.

La verdad es que GARCÍA CABEZA DE VACA, a partir de lo del desafuero, ha ganado más batallas legales que de carácter político.

Porque de ese tiempo para acá vinieron a menos sus aspiraciones presidenciales y su partido, liderado por él, perdió las presidencias municipales más importantes, con excepción de Tampico, la mayoría en el Congreso, aunque la haya recuperado en circunstancias cuestionables y, por supuesto, el evidente fracaso en la contienda por la gubernatura, pese a que aún queda un recurso legal por resolver, aunque no hay buenos augurios.

Con todo y esto, el reynosense pretende conservar su grupo y capacidad de maniobra a través de sus incondicionales, a los que colocó en espacios estratégicos para ejercer desde ahí, determinado poder.

En el Congreso le rinde y rendirá pleitesía el guía de la bancada panista, FÉLIX GARCÍA AGUIAR, mismo que hace circo, malabares y teatro, para cumplir las órdenes que se le dan así se lleve entre las espuelas ordenamientos legales.

Lo reciente es no soltar la directiva de la Diputación Permanente, al no acatar lo establecido por el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TIELTAM), que acordó que se repusiera el proceso de elección de la directiva, debido a que no se respetó el reglamento interno del Congreso.

Y es que si llegan a echar abajo la “diputación espuria”, caerán las reformas realizadas al vapor que le dan atribuciones extraordinarias a la Fiscalía General de Justicia (FGJT), en donde manda galleta, IRVING BARRIOS MOJICA, que es uno de los leales a GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por ello acaba de entrar al quite, en defensa de la diputación panista, para que conserve el mando de la Diputación Permanente, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justica en Tamaulipas (STJT), HORACIO ORTÍZ RENAN, quien es un elemento probado del grupo cabecista.

Se augura que dese éste poder se animen roces y hasta choques con el próximo jefe del ejecutivo estatal, si la situación así lo amerita en defensa de intereses de facción.

Es cuestión de ver los nombres de magistrados y jueces que recibieron el visto bueno en el presente sexenio.

Pero no son las únicas trincheras o entes amigables que traen el sello del cabecismo.

También están los integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Tamaulipas (ITAIT) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPT), que comanda BLANCA VALLES RODRÍGUEZ y los que resulten.

Se espera que la UAT asuma una actitud institucional con el nuevo gobierno y parece que por ahí va el asunto.

Claro que no faltan las tentaciones de seguir metiendo mano: o por el lado del ex candidato, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS o a través de empleados leales al ex secretario de Administración, HUGO GUERRA GARCÍA.

En cuanto a lo político, está claro que GARCÍA CABEZA DE VACA conservará el mando en el PAN, por medio de LUIS CANTÚ GALVÁN y su equipo de panistas, cuyo carácter y estatura solo les da para acatar la línea.

Acción Nacional podría ser una gerencia eficiente para tratar de negociar, ante panismo nacional, con lo de las candidaturas en el 2024.

Con relación a los políticos albiceleste que tiene presencia, es claro que GERARDO PEÑA FLORES será incondicional a su jefe, en cualquier escenario.

Además, es uno de los que menos bronca tienen debido a que regresará a la Cámara de diputados.

En su área de influencia, el Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, puede considerarse un aliado de coyuntura del mandatario por lo que, una vez terminado el tramo sexenal, seguirá teniendo luz propia.

Habrá que ver hacia donde jala la marca CÉSAR VERÁSTEGUI, a partir de su conveniencia.

Se sabe que el hijo predilecto de Xicoténcatl trae proyecto para regresar a la contienda electoral el 2024, por una diputación o la senaduría, pero de aquí a ese tiempo hay tramo por recorrer.

La referencia que se tiene es que cuando El Truco despachaba en la General de Gobierno sintió el asedio y presión de elementos del círculo cercano al Gobernador, incluso de familiares.

Son de esos agravios que se toleran pero no se olvidan. Y conste que no se trata de jerarcas menores, verbigracia el llamado “Cachorro”.

Se ignora el papel que jugará “el genio tenebroso”, ABELARDO PERALES MELÉNDEZ, al término del mandato. Los que saben del tejemaneje en el Gobierno actual le atribuyen a él las reformas legales realizadas en el sexenio y las estrategias implementadas en defensa de su jefe y para que pueda tener presencia transexenal.

¿Qué pasará con el grupo policiaco de elite denominado GOPES, que gozan de mala fama debido a excesos cometidos? ¿Qué se hará con el área de espionaje? Se supone los integrantes de estos entes tienen un pie en la Fiscalía pero no para ser empapelados sino para estrenar patrón.

De modo que, una vez que entre como Jefe del Ejecutivo estatal, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su equipo, tendrán que encontrar el antídoto para conjurar cualquier intento de socavar sus funciones y autoridad.

Tampoco es cosa menor lo de las enormes deudas que tendrán que recibirá….

AL CIERRE

Toca el turno al Presidente Municipal de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, de informar a los capitalinos sobre el estado que guarda la administración, en los casi 12 meses de gobierno.

¡Un año de resultados¡, es lo que dice en la invitación que se maneja en redes sociales y en la que se precisa que el evento será a las 20:00 horas en Palacio Municipal, éste viernes.

GATTÁS BÁEZ tiene diversos rubros que lucir, entre estos la pavimentación, recolección de basura, iluminación, atención a parques y jardines, programas para el campo, apoyo a personas que viven la pobreza y otros.

Los ciudadanos reconocen al munícipe su labor, tanto así que es de los Alcaldes que aparecen en sitio privilegiado en encuestas, en el ámbito nacional y en la entidad.

El mérito es mayor debido a que ha tenido que lidiar con la persecución política de que es objeto.