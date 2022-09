Por Oscar Misael Hernández-Hernández /Sociólogo por la UAT, antropólogo e investigador del Colegio de la Frontera Norte

Ojinaga, Chihuahua.- Hace tiempo que quería conocer Ojinaga, uno de los municipios de Chihuahua que tiene frontera con Presidio, Texas. Mi curiosidad era personal y antropológica. En el primer caso porque una amiga, profesora en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, me había dicho que ella era originaria de la Perla del Desierto y la rememoraba con nostalgia, así que mi curiosidad era mucha. En el segundo caso, me interesaba conocer el lugar porque es frontera y, como todo etnógrafo quería estar en el lugar, conocer a la gente y de pasada saber un poco de la historia, la cultura y la migración en ese punto recóndito de la geografía norteña. En El Colegio de la Frontera Norte, institución donde laboro, poco se sabe del lugar.

Así que cuando supe que doña Rosy, una amiga que vive en la ciudad de Chihuahua, iba de vez en cuando hasta Ojinaga siguiendo a una dentista a quien le tiene confianza de hace años, le insistí que me invitara en su próxima ida. “Usted me dice y vamos”, expresó Rosy muy decidida. Me parece que de la misma forma que yo no entendía por qué Rosy viajaba tantos kilómetros para ver a una dentista en Ojinaga, sospecho que ella no comprendía por qué yo quería ir a conocer y platicar con la gente de aquella ciudad: “¿Es periodista o algo así?”, me preguntó. Después de todo, mi trabajo como antropólogo es confuso.

Rosy me contactó con su dentista, no para contratar sus servicios como especialista de la salud dental, sino porque es nativa de Ojinaga y conocedora de mucha gente. Hablé por teléfono con la doctora Altagracia, una persona muy amable. Después de presentarme, decirle qué hacía y por qué quería ir a Ojinaga, me pasó el contacto del profesor Juventino: un maestro jubilado del Subsistema Federal, conocedor de la historia y la cultura en la región. Después de algunas llamadas, acordé con él ir un domingo a Ojinaga. Quedamos de vernos en Don Pancho, un conocido restaurante, para desayunar mientras platicábamos.

Casi eran las 7:30 am cuando Rosy pasó por mí a casa. Llevaba su termo con café. Yo apenas hacía el mío. Salimos temprano para llegar a la cita de desayuno con el profesor Juventino. Tomamos la carretera hacia Aldama, un pueblo muy cerca de la ciudad de Chihuahua, y de ahí seguimos. Un viaje de alrededor de tres horas, en el que el paisaje desértico prevalece: pequeños matorrales, cerros aquí y allá no muy elevados. Rosy manejó su carro una parte del trayecto, otra parte yo lo hice. Parecía que la carretera no tenía fin y, para hacer el viaje ameno, Rosy me platicó de una conocida a quien le robaron su camioneta, de otra a quien secuestraron, pero también de su propia historia familiar, de la vida campirana en la niñez.

El tiempo se nos fue rápido y finalmente divisé un caserío. Rosy expresó: Ya estamos entrando a Ojinaga. La Perla del Desierto se hacía presente. Literal: como un oasis que para cualquier viajero es una perla en pleno Desierto de Chihuahua. Ahí estaba, frente a mí, el lugar al que Álvar Núñez Cabeza de Vaca llegó de chiripa durante su expedición; la fundación que los misioneros franciscanos llamaron San Francisco de la Junta de los Ríos y que después recibió el nombre de Presidio del Norte. Hasta que don Benito Juárez, en 1865, le dio el rango de villa y la llamó Ojinaga en honor al general Manuel Ojinaga, que recién había muerto.

Demográficamente, Ojinaga es una ciudad pequeña. Según Data Mexico, en el 2020 concentraba 24,534 habitantes, 49.7% hombres y 50.3% mujeres. En comparación con el año 2010, la población decreció un -6.73%. Su ciudad gemela, Presidio, tiene mucho menos población: registró no más de 4,000 para el 2020. No obstante, Data Mexico reconoce que la dinámica comercial de Ojinaga es importante: en 2021 las compras internacionales fueron de 34.4 millones de dólares, creciendo un 19.1% respecto al año 2020. Es una ciudad pequeña, pero después de Ciudad Juárez, Ojinaga es la segunda ciudad fronteriza más importante de Chihuahua.

Entramos a la ciudad por una avenida y casi topamos con el viejo acceso a Presidio, Texas. Después de preguntar, Rosy y yo llegamos al restaurante Don Pancho casi a la par que el profesor Juventino. Previamente él me había dicho que se nos uniría al desayuno el pastor José, quien coordina un albergue para migrantes. Nos asignaron una mesa al fondo del restaurante, cuya pared está embellecida con un mural del artista plástico Miguel Valverde, que reproduce la fotografía de John Davidson Wheelan, tomada en 1914 durante la batalla de Ojinaga, cuando Pancho Villa venció al ejército comandado por el general Salvador Mercado, y con ello al régimen de Victoriano Huerta. En la fotografía y el mural, Villa reluce como caballerango y revolucionario, pero también resalta La Muñeca, la yegua que montaba.

El profesor Juventino nos insta a entrarle al bufete, el cual se ve apetitoso. En el proceso nos platica sobre la fama de Ojinaga precisamente por la batalla de 1914. Nos habla de gente que fundó la ciudad y cuyos apellidos son extranjeros. Le pregunto de qué vive la gente en la ciudad y enuncia tres categorías de subsistencia económica: 1) el turismo que él llama doméstico, y que consiste en el arribo de gente de Estados Unidos a Ojinaga, cada fin de semana, quienes compran desde comida hasta souvenirs que llevan de regreso, 2) el trabajo con menonitas, quienes demandan mano de obra para sus cultivos, y 3) la agroganadería, aunque es una actividad que poco se hace y está afectada por las sequías, es fuente de trabajo.

Al poco tiempo llegó el pastor José. Se nos unió a la plática y también al bufete. Me presento con él pero lo noto un poco desconfiado. Le explico qué hago como académico y enseguida le pregunto sobre el albergue para migrantes que coordina. Resulta que es un albergue pequeño, que inició poco antes de que la pandemia empezara. Lo hizo por la misión de su iglesia cristiana, de apoyar al forastero, pero también porque alguna vez alguien del Instituto Nacional de Migración le pidió que le echara la mano hospedando a unos migrantes. La iglesia llamada Casa de Oración, cuando se hace albergue se llama Casa de Oración el Peregrino.

El pastor nos cuenta una historia de esas que marcan las vidas de las personas, pero también las almas y los corazones: una vez, un chico de Guatemala pasó por ahí. No tenía familia en su país de origen y llegó a querer al pastor y a su esposa como abuelos. Se encariñó mucho con ellos. Ahora está en Estados Unidos y los llama frecuentemente, diciéndoles abuelos y de vez en cuando enviando algo de dinero como donación para el albergue. El pastor José y el profesor Juventino nos narran varios episodios de la historia de Ojinaga, de algunas etapas de esplendor económico, de bonanza del pasado, como añorando viejos tiempos. También nos comparten que el despoblamiento de Ojinaga en mucho se debe a etapas de recesión económica en México, pero también de apertura de la frontera de Estados Unidos.

Rosy y yo escuchamos atentos. Yo pregunto mucho porque mi curiosidad es demasiada y Rosy es una observadora nata. Terminamos de desayunar y aprovecho para pedirle al pastor José si es posible que visitemos su albergue. También le pregunto al profesor Juventino si es posible que nos dé un tour por la ciudad. Ambos acceden. Pagamos la cuenta y nos retiramos de Don Pancho con un buen sabor de boca y la panza llena. Rosy y yo seguimos al pastor José y al profesor Juventino, cada quien en su vehículo. El trayecto al albergue es poco, pero lo intrincado de la ruta hace que me confunda. Finalmente llegamos. La Casa de Oración el Peregrino está frente a nuestros ojos. Ahí conocemos a un par de hermanos de Guatemala, un hombre y una mujer veinteañeros, que tienen planeado ir a Estados Unidos. También a un joven veinteañero, pero de Honduras. Y finalmente a una madre de Guatemala.

Sus historias migratorias son como muchas, pero no dejan de asombrarnos: personas jóvenes, hombres o mujeres, que viajan porque en sus lugares de origen no hay más opciones, que se arriesgan a recorrer cientos de kilómetros a pesar de los riesgos, que cruzan la frontera y son deportados, pero a pesar de ello lo intentan de nuevo porque la necesidad y la esperanza es mucha. Ellas y ellos son lo que los académicos llamamos movilidades humanas, pero para el pastor José son hermanos y hermanas que necesitan ayuda. Con el apoyo de algunas personas de Ojinaga, él los ayuda y por eso los migrantes llegan a Casa de Oración el Peregrino, además del hecho de que un albergue institucional está cerrado.

Rosy queda impactada con las historias de los migrantes y reflexiona que, a final de cuentas, no deberíamos quejarnos porque hay personas que realmente la viven mal. Agradecemos al pastor José y seguimos el camino con el profesor Juventino. Continuamos con un tour breve por la ciudad. Primero nos lleva a conocer el acceso al Puente Internacional Ojinaga-Presidio. Entramos rápidamente por uno de los carriles. No observo mucho porque manejo, pero también porque me preocupa la mirada suspicaz de algunos elementos de la Guardia Nacional que resguardan el acceso, también me preocupan las cámaras de seguridad que graban nuestro paso sin detenernos o cruzar la frontera.

Después el profesor Juventino nos lleva al centro de la ciudad. Obviamente el primer lugar que visitamos es la plaza de armas. Primero resalta la Presidencia Municipal, un edificio embellecido al interior con otro mural del artista Miguel Valverde, realizado en el 2014. Después más de una decena de estrellas de bronce en el piso, en reconocimiento al trabajo cultural de algunos ojinaguenses. Enseguida la Parroquia de Jesús Nazareno. El profesor Juventino hace una pausa para decirnos: “Y aquí está enterrado un carro”. Señala un punto en el suelo de la plaza. Vemos una placa y nos damos cuenta que se trata de una cápsula del tiempo. El vehículo fue rifado y enterrado en 2018, junto con otros objetos, para abrirse en cincuenta años.

Terminamos el recorrido y no pueden faltar las fotografías en las letras coloridas con el nombre de la ciudad. Después pedimos al profesor Juventino que nos guíe hacia la salida. Lo hace de muy buena gana y poco antes paramos en la panadería “La Francesa Don José”, un comercio que data de 1942. “Para que sepan dónde se hace un buen pan”, expresa el profesor y entramos a ver. Después seguimos y paramos en una gasolinera. Ahí nos despedimos de él y de la Perla del Desierto, “de esa frontera querida, Ojinaga y su región”, como reza la letra de un corrido de Los Norteños de Ojinaga. Rosy y yo emprendemos el retorno a la capital del estado, cavilando sobre las historias que se tejen en esta geografía de la frontera México-Estados Unidos.