Cd. Victoria, Tamaulipas.- La celebración del inicio de la lucha por la independencia adquiere cada vez mayor significado por la dignidad con que se conduce México ante el concierto de las naciones, sobre todo con el llamado “primer mundo” cuyo desarrollo proviene del saqueo y la explotación de los recursos naturales de los países más débiles. Un paréntesis para señalar lo absurdo de considerar a Isabel, la “reina” recién fallecida como “dolorosa” pérdida para la humanidad cuando su historia y la de toda su ascendencia está manchada de sangre y dolor por los crímenes cometidos en las regiones sometidas por la ambición y voracidad capitalista…larga vida para su majestad, ¡pero en el infierno!.

Durante el gobierno de la 4T la soberanía tiene sello de verdad muy diferente a los 36 años de simulación neoliberal donde los discursos floridos disfrazaban el objetivo de entregar literalmente el país al capital extranjero sin remordimientos ni escrúpulos, aunque sí con alta carga de traición a la patria reflejada en acciones que, en otras épocas equivaldrían a la pena de muerte, sea que si retornáramos el tiempo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, serían ajusticiados ipso facto y sin excusa ni pretexto, hechos sin duda justificables por la mala entraña de los sujetos en cuestión quienes, excepto el primero por las razones conocidas, gozan lamentablemente de impunidad y sosiego en los paraísos que esconde el planeta para disfrute de sus hijos consentidos.

El asunto es que México emerge de su vergonzoso pasado neoliberal con tal dignidad que obliga al respeto internacional. Una contundente prueba es el tratado comercial con Canadá y EU donde nuestro país mantiene lugar de privilegio no disminuido a pesar de las campañas sucias y de odio por parte de la élite conservadora que no pierde oportunidad para atacar y doblar sus apuestas a favor del desastre social y económico.

Ya sabéis que la respuesta al neoporfirismo ha sido más respaldo popular hacia la 4T. “Y ya que tocas el punto”, como dijo aquel, habremos de mencionar la mayoría de votos registrada en la Cámara de Diputados apenas el miércoles anterior, para que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028 participando de la seguridad ciudadana. Desde luego que lo destacable es la coincidencia del PRI y Morena y sus aliados, dejando anonadados, estupefactos y policontundidos al PAN y PRD cuyos dirigentes no ocultan el rompimiento de la trilogía amorosa donde Marko Cortés y Jesús Zambrano señalan como traidor a Alejandro Moreno Cárdenas, el mentado “alito”, cuando solo se trató de una actitud nacionalista del priismo a favor de la tranquilidad social. Y no es por “darnos lija”, pero siempre creímos que el tricolor estaba más cerca del partido de AMLO que de los reaccionarios. Ojalá que esta alianza ahora circunstancial, permanezca en otros temas de singular importancia para la república. No olvidéis que siguen pendientes las reformas energética y electoral, entre otras.

No es el caso en su exacta dimensión, pero lo sucedido en el transcurso de la actual legislatura local algo recuerda a la máxima ranchera de “chivo brincao, chivo pagao” cuando se trata de comerciar sus haberes. Y es que las sospechas han sido muchas y variadas acompañadas de sus respectivos escándalos, a partir del caótico liderazgo de Armando Zertuche Zuani, construido más sobre ficción que realidad. Creíase entonces que la transformación iba en serio y lo que resultó fue un tianguis donde la oferta y la demanda encareció conciencias y abarató escrúpulos, perdiendo los electores que ingenuos votaron por algo todavía imposible en Tamaulipas. Imposible insisto, y ello incluye al futuro inmediato donde la revoltura de protagonistas nos remite a un ejército de generales en busca de inmortalidad. En Tamaulipas la 4T no irá muy lejos. Y si no pa’l baile vamos.

En este sentido Morena recupera fuerza en el congreso, (eso cree), tejiendo una mayoría oculta en la cajita de sorpresas que sigue causando desconfianza. Ahora más que nunca las dudas abruman a “la representación popular” con su bien ganado desprestigio, al convertir en comercio ambulante partidos y legisladores.

Ojalá que la pretendida mayoría morenista respondiera al cambio nacional, pero las evidencias hacen suponer que sus integrantes solo están hechos para cosas menores Y ni modo que sea invento.

