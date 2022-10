Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la toma de protesta del Gobernador,AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, inicia una nueva etapa en la conducción de Tamaulipas, cuya orientación central es la atención a los pobres y el compromiso de basarse en principios en el ejercicio de la administración pública para acabar con la corrupción y el saqueo

Luego de la malograda gestión del panismo, que ya es considerada la peor en la historia del estado, llegó la vertiente moderada de izquierda, apuntalada por los partidos Morena, PT y PVEM y alineada con el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) que se impulsa desde la federación.

El que empieza es un gobierno humanista, cercano a la gente, que se ajustará a los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Por ello es significativo que VILLARREAL ANAYA cumpliera con el acto protocolario en el Congreso estatal pero que también emitiera su mensaje en el Teatro del Pueblo, ante miles de asistentess, en donde rindió protesta para significar que se debe a las bases porque de ahí vino el triunfo.

La expectativa que se tiene, a juzgar por la narrativa que se maneja, es que arribó un gobierno diferente que escuchará y brindara atención a sus representados, a través de políticas públicas que promoverán el desarrollo integral.

Pero además se entiende que habrá orden y, si bien no se va a perseguir a los contrarios, no se tendrá consideración con quienes cometieron irregularidades durante su desempeño en calidad de servidores públicos.

Ahí también tendrá que notarse la diferencia en la manera de gobernar porque, en su momento, el ahora ex mandatario, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, prometió que no habría borrón y cuenta nueva y que el que la hizo la pagaría pero no cumplió.

Más bien se dedicó a hostigar, perseguir y encarcelar a sus adversarios a fin de cobrar agravios que eran de carácter personal pero justificó su actuar fabricando delitos.

Por supuesto que Tamaulipas “tiene hambre de justicia”, luego de los excesos que cometió el gobierno de la derecha, al hacer de la administración pública un gran espacio para el atraco.

Ello junto al uso de las instancias de procuración y administración de justicia para “empapelar”, someter e incluso privar de la libertada a los que les diera por oponerse y denunciar.

De modo que vale la pena revisar el discurso de AMÉRICO en el cual da importancia al impulso de una agenda para el cambio, a fin de aliviar tensiones, ser tolerante y manejar una política de altura lo que no implica cerrar los ojos sobre lo ocurrido.

En ese sentido, el mensaje es por demás entendible cuando alude, sin mencionar de manera directa, a su antecesor y colaboradores en relación a las condiciones en que dejaron la administración: “Debido a su incompetencia, a su hipocresía y a su deshonestidad dejaron a Tamaulipas no sólo en una crisis por la debilidad de sus finanzas, sino por la bancarrota moral en la que concluyeron su mandato”.

De igual manera sostuvo que lo ocurrido quedaba atrás pero advirtió: “Donde encontremos conductas ilegales o desvíos de los recursos públicos simple y llanamente el castigo que marca la ley”.

A propósito, VILLARREAL ANAYA adelantó que habrá depuración en las corporaciones policiacas y subrayó que en la entidad no volverá a utilizarse a policías para perseguir a nadie “por razones políticas para despojarlo de sus bienes o para reprimir gente inocente”.

Habló de la creación de la Guardia Estatal que será una corporación de seguridad distinta a lo que hasta ahora hemos conocido o sufrido. Por ejemplo, el mandatario prometió que la corporación será disciplinada y eficiente misma que hará uso racional de la fuerza y respetará los derechos humanos.

Cabe destacar que el jefe del ejecutivo estatal anunció la creación de dos nuevas secretarías: la de Desarrollo Energético y la de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Social.

También se dio a conocer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que dirige la esposa del Gobernador, Doctora MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL, tendrá una gran misión en a favor de las personas que lo necesitan y se mencionó que se adentrarán en los barrios de las localidades y se dará pensión universal a los discapacitados.

Algo más de lo que se informó es lo de la realización de diversas obras de infraestructura en la entidad, caso de la línea dos del Acueducto Guadalupe Victoria para abastecer de agua al municipio capitalino que encabeza el Alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Al arranque del nuevo gobierno asistió el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, con la representación del Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como 8 mandatarios, incluida CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO y el titular de Relaciones Exteriores, MARCELO EBRARD CASAUBON, además de funcionarios federales, legisladores y presidentes municipales.

Debe señalarse que, de entrada, se marcó diferencia en el trato amable con los invitados. Verbigracia en cuanto a los trabajadores de la información y, en general, a los asistentes a la toma de protesta en el Parque Bicentenario.

La llegada de un gobierno de izquierda a Tamaulipas es una realidad; lo que viene es cumplir.

AL CIERRE

El corredero de bandidos con lo del anuncio de que se acabaron los moches en contratos y obras. Aunado a esto se quedarán sin su filón, del que gozaron en el sexenio que acaba de terminar, los que vivían y atesoraban fortunas a partir de rentas de equipos y servicios, por ejemplo de vehículos computadoras, inmuebles y demás. Adiós a empresas fachadas y a presupuestos inflados.

Ahí les hablan a los coyotes y atracadores que operaban y quizá todavía quieren hacerlo, en Salud, Educación, Seguridad Pública, Obras Públicas y en conjunto todas las dependencias estatales.

Sobre aviso no hay engaño.