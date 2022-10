Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Canirac en Tamaulipas, José Alfredo Andrade Castillo dijo que, aunque no están del todo de acuerdo, los empresarios cumplirán con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se amplía el derecho de las vacaciones pagadas de seis a 12 días a partir del primer año laboral.

“Nos llevamos esa sorpresa y no nos queda de otra más que acatarlo, a final de cuentas la realidad es que las condiciones ahorita no están como para ese tipo de egresos que se tienen que realizar, pero sin embargo nosotros siempre apoyamos las acciones del gobierno y no nos queda otra más que acatar la disposición”.

Explicó que la Cámara agrupa a un gran número de establecimientos pero muchos son pequeños negocios, de manera que no tienen la suficiente capacidad económica para hacer fuertes erogaciones que se desprenden, en este caso, de pagar el doble por la ampliación de las vacaciones.

“De que va a ser un duro golpe a la economía de los restaurantes lo será, sobre todo porque se incrementó el primer año al doble de vacaciones; algunos negocios tienen la capacidad económica sin embargo como Cámara tenemos todo tipo de negocios afiliados, hay pequeños, otros grandes, pero a quien más nos afecta es a negocios pequeños porque el pago sí será una fuerte erogación”.

Cabe recordar que los senadores que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social avalaron por unanimidad, el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de ampliar el derecho de las vacaciones pagadas de seis a 12 días, a partir del primer año laboral.

Como parte de los argumentos que expusieron los legisladores para aprobar esta histórica iniciativa es el hecho de que México es el país que se posiciona en el primer lugar respecto de las jornadas laborales más largas en todo el Continente Americano y de que se encuentre al final de la lista como el único país que contempla menos de 10 días de vacaciones pagadas para sus trabajadores; México es el país que más horas trabaja y el que menos vacaciones tiene.