Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al paso de los días se confirma que lo vivido por los funcionarios del gobierno anterior fue una verdadera fiesta, se embriagaron de poder, se emborracharon con el dinero público, disfrutaron como pocos del presupuesto y lo hicieron hasta el último día de su mandato, hasta el 30 de septiembre, para ser exactos.

Nunca sufrieron, había obra para los amigos y familiares al por mayor, moches cuando era necesario, si bien es cierto que no hubo seguridad pública como la merecemos a ellos nunca les faltó, tampoco hubo empleo, mucho menos recursos para satisfacer las necesidades del pueblo, pero para la alta burocracia siempre existió bonanza.

Como a cada borrachera (aunque sea de poder o de vivir en el presupuesto) le llega su cruda, hoy la estamos padeciendo los tamaulipecos y la sufren doble los actuales funcionarios del gabinete estatal, en algunos municipios y Comapa´s y por muchos motivos, el principal, no tienen dinero para nada, lo que les ha generado muchos disgustos y hasta algunas amenazas.

A estas alturas, por más que panistas digan que se hicieron las cosas bien en la anterior administración, ya se alcanza a ver que en la gran mayoría de los municipios la cosa está peor, se habían quedado callados por obvias razones, pero comenzaron a reventar, por eso no es gratis que en el municipio donde usted se pare vea ostentosos operativos policiacos para cuidar a la autoridad, a los alcalditos que por un lado están muertos de miedo y por el otro se lamentan no tener dinero que saquear, aunque sea para ellos, bueno, no todos, están los más o menos decentes que lo único que quieren es comenzar a cumplir compromisos con su gente porque saben que están más cerca las elecciones para sustituirlos o reelegirse y no se quieren quedar fuera.

Triste, el pueblo paga su cuota de aquella borrachera, aunque no probó ni tantito de aquella fiesta, la cruda afecta y con mayor dureza a los más necesitados, la razón es que en la calle no existe dinero por lo menos para comprarse un “mejoralito” o, ya de perdido, “una aspirina” para estos malestares, en ese sentido se extrañan mucho las despensas, las becas, y hasta los apoyos mensuales que recibían los seccionales del PRI, de aquellos años, por ejercer con maestría ese arte del acarreo a los eventos públicos a los que convocaban los picudos del pueblo y que en el anterior sexenio se interrumpieron a mitad del mismo, o antes.

Cierto, viene lo peor, ya va llegando diciembre y sus posadas (con eso la Navidad), poquito antes de las fiestas la obligación que tendrán las Comapa´s y los municipios de pagar los aguinaldos, ahorros, compensaciones, y otros beneficios de sus trabajadores les van a complicar, acertó, otra vez se verán en la necesidad de acudir a más prestamos, a endeudar todavía más al pueblo o de pedir ayuda al gobierno, a un gobierno que tampoco tiene mucho que digamos.

El caso es que todos los trabajadores del sector público van a demandar los pagos extraordinarios que se hacen en diciembre y no habrá dinero porque los municipios y organismos descentralizados apenas están funcionando, muy lento, sin llegar a recuperar todo lo que se llevaron la pandilla de Francisco N, familiares y amigos que le acompañaron, o eso dice el actual gobierno.

Entre todas esas aberraciones que ocurrieron en la administración estatal y la que se asoma en los municipios, las Comapa´s, todavía vendrán cosas que usted ni yo podremos creer, se dice que la situación que se heredó en verdad es complicada y la ineficiencia o la complicidad en esos organismos o municipios es más grande todavía.

Por eso urge que el Congreso no se distraiga, que la Auditoria Superior del Estado de resultados, que empiecen a cobrar todo lo que las anteriores autoridades se llevaron sin justificar correctamente e incluso inscribiendo obras fantasmas, ya han salido muchos trapitos, ya se filtran algunas situaciones como aviadores, contratos con cifras elevadas para surtir medicamentos y ni eso hacen, dinero que se distrajo para fines personales, vaya, el problema es de tal magnitud que pronto se colapsarán algunas administraciones al grado de que las graderías pedirán sangre y esta deberá correr para este mismo mes de octubre, noviembre, a lo mucho diciembre, ya lo vera.

En conclusión, urge que se aplique la ley a los saqueadores, que con su sangre que entregarán al pueblo se conviertan en la aspirina para aliviarnos de esta cruda que ya nos pegó, que nos agobia, y que de plano nos está matando, peor aún, que todo este sufrimiento, dicen, apenas es por la puntita de todo el mugrero que dejaron los que se fueron…

CREAN ESPECIALISTAS DE LA UAT CONCIENCIA PARA VIGILAR SALUD MENTAL… Con el objetivo de concienciar y movilizar a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en torno a la salud mental, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) llevó a cabo un ciclo de conferencias y talleres en temas relacionados con la manifestación de la violencia y el suicidio.

Organizadas en el Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre, las actividades tuvieron como propósito impartir a estudiantes de la Licenciatura en Psicología tópicos de importancia en torno a las acciones a implementar para que la salud mental sea una prioridad a nivel mundial.

En el evento de apertura, la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, directora de la UATSCDH, detalló en su mensaje inaugural que estas actividades buscan crear conciencia y erradicar los estigmas alrededor de este tema enfocando los esfuerzos universitarios en las metas del Plan de Desarrollo Institucional de la UAT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030.

Al iniciar el ciclo de ponencias, el Dr. Alberto Ávalos González, psicólogo clínico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, ofreció la conferencia magistral “Suicidio y violencia, reflejo de la salud mental”, en la que explicó la eficacia de la planificación y prevención de servicios de auxilio, así como las políticas para eliminar estigmas y discriminaciones al respecto.

El programa de actividades incluyó un panel de expertos en salud mental denominado “Las violencias en distintos contextos. Los casos de los centros de trabajo, la familia y la convivencia con diversidades” y la ponencia “Suicidio infantojuvenil. Práctica para la intervención y los cuidadores”, así como la plática denominada “Si es amor, no duele”. De igual manera se impartieron los talleres “Aislamiento social y depresión”, “Herramientas para prevenir y combatir la violencia”, “Prevención del riesgo suicida: ¿Qué se puede hacer?”, “Evaluación psicológica a víctimas de violencia y delitos” y “Estrategias para erradicar la violencia desde el amor en la intimidad y la sexualidad”.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]