Por Agencias

Ciudad de México.- Uno de los líderes de la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado, “El Fresa”, aseguró que el ataque en San Miguel Totolapan, donde Los Tequileros asesinaron a 20 personas, iba dirigido a él, al alcalde Conrado Mendoza y a su padre, Juan Mendoza Acosta, y aseguró que los perpetradores ya están muertos.

En un video de 10 minutos con 12 segundos señaló que alguien del pueblo, que no tienen identificado, los traicionó, pues él vive en San Miguel, tiene su casa a una cuadra de la Presidencia Municipal. “Todo el mundo me conoce y todo el mundo sabe dónde vivo”.

Señaló que salió porque acordaron una reunión con el presidente municipal, con su papá y el grupo que traían de la paz, porque un día antes Los Tequileros subieron un video donde decían que habían regresado, pero creyeron que era falso y se confiaron. Y se murieron todos ayer, dijo, pero pidió no bajar la guardia.

“Pero igual tomaron ellos la decisión de hacer la reunión y extremar precauciones para lo que sea. Nos tenían una trampa bien hecha”, indicó.

Sentado en una sala, vestido de playera y pants, dijo que llegó a la reunión en una camioneta blindada y no lo dejaron bajar, comenzaron a disparar. Señaló que si lo hubieran dejado, estaría entre los muertos. Comentó que alcanzó a salir, yque dejaron la camioneta desbaratada.

“Salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, yo tenía mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas. No creíamos, no creímos que alguien se atreviera a hacer eso. Nos vamos rumbo a San Francisco. Nos siguen, me siguen más bien, porque nada más iba yo y el comandante Colima”, indicó.

Llegó con unos de sus grupos y llegaron Los Tequileros, con quienes tenían problemas, al igual que el presidente municipal, porque iniciaron la lucha en su contra juntos.

Las cosas se salieron de control, pensaron que no tenían gente, dijo, y mostró uno de los videos donde se ven las camionetas quemadas, llenas de sangre y destruidas.

“Yo iba muy molesto, en realidad muy molesto por lo que pasó y en realidad no dejamos ni un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, ¿por qué? Porque se volaron la barda al irse a meter a ese pueblo, un pueblo tranquilo.

“La responsabilidad sí, a lo mejor es de nosotros, por habernos confiado. Jamás pensamos que hubiera pasado algo así en San Miguel. Murió la familia mía, familia cercana y, pues, ni modo, así son las guerras, así son los pleitos, se va gente inocente”, indicó.

Hurtado dijo que está seguro de que ellos están festejando que se murió el presidente municipal y su padre. En la reunión no sólo estaban autoridades municipales, sino también comisarios e integrantes de la autodefensa que se formó en 2015 para expulsar a Los Tequileros, cuyo líder, aseguró, es Saúl Beltrán Orozco, quien fue presidente municipal de 2012 a 2015 y exdiputado local de 2015 a 2018, por el PRI.

Beltrán Orozco tiene una orden de aprehensión en su contra, desde el 9 de enero de 2017, por un juez penal por el homicidio de José Antonio Zeferino Gil, testigo del secuestro y ejecución del sacerdote José Ascensión Acuña, en San Miguel Totolapan, después de que el párroco ofició el bautizo de un hijo de Almonte Jacobo, alias “El Tequilero”, del que el exlegislador fue el padrino.

“El Fresa” señaló que a Saúl, a “La Mula” y a “El Vago” los va a buscar hasta donde los encuentre, así tenga que gastarse lo que se tenga que gastar, y los amenazó.

“Hoy se acabó la lucha de ellos (de las personas asesinadas), pero va a empezar la mía para matar a ese hijo de su pinche madre de ‘El Vago’, de Saúl y de ‘La Mula’, te esmeraste. Dinerito tenemos para gastar. Ojalá vinieran ellos para darnos una putiza con ellos, no tienen el valor de venir, hay que estar tranquilos por el lado de que no hay nadie, pero no hay que bajar la guardia, hay que estar pilas gente”, señaló “El Fresa”.

Le mandó un mensaje a la gente de San Miguel para decirles que deben estar tranquilos, que no hay que bajar la guardia, porque pensaron que Los Tequileros nunca iban a entrar a aventarse “ese tiro” que, dijo, “les salió muy bien”.

Dijo que debían estar tranquilos porque los que entraron están muertos, quizá dos o tres salieron, pero están heridos, fueron los únicos que iban en una combi que se alcanzaron a bajar, pero van heridos.

“Mi mensaje es para que estén tranquilos. Ya los que entraron, ya están muertos. Yo sé que nada les va a regresar la tranquilidad en estos momentos porque hubo muchas pérdidas”, indicó, y pidió que confíen en ellos, y que ya jamás se confiarán como lo hicieron.

Envió sus condolencias a todas las familias que perdieron a un ser querido en la masacre del jueves en San Miguel. Consideró que se le fueron buenos amigos, con quienes empezaron la lucha, incluyendo a su amigo Nazario, del que Los Tequileros se jactaron en un video que publicaron el 4 de octubre. (Apro).