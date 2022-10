Por José Gregorio Aguilar

Cd Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Lucía Aimé Castillo Pastor, informó que la dependencia a su cargo está elaborando un diagnóstico responsable sobre la cantidad de abusos económicos que se cometieron en la pasada administración estatal y que golpearon fuertemente la nómina magisterial.

Fue cuestionada sobre la cantidad de trabajadores que tenían duplicidad de pagos pero que no laboraban o no se han logrado identificar en los centros de trabajo e hizo énfasis en que hay una gran cantidad de trabajadores que además de contar con su base, también tenían contrato y gozaban de jugosas compensaciones, algunos de los cuales no han sido identificados y otros ejercían actividades distintas o ajenas a la institución, mientras que otros más pudieran estar en la categoría de “aviadores”, es decir, que cobraban sin trabajar.

Como parte del desorden y las irregularidades que se han encontrado, citó como ejemplo que en el área de Tecnología Educativa trabajaban cerca de 400 personas, de las que no se cuenta con un documento jurídico que avale su relación laboral con la SET.

“Y gran parte del tema que queremos corregir y además está observado por la Auditoría Superior y por varios organismos fiscalizadores es que no existían elementos de soporte de presencia y participación, y el hecho de dar este paso es precisamente dar soporte a cada uno de los pesos y centavos que usamos del erario.

“Necesitamos darle orden y sentido a las cosas”, refirió.

Por otra parte, informó que la SET invertirá 160 millones de pesos para fortalecer y mejorar la infraestructura educativa del Estado.

Expresó que la titular de la Secretaría de Educación Pública SEP), Leticia Ramírez Amaya estuvo en ciudad Victoria y visitó algunas instituciones educativas, y tras el recorrido hizo el anuncio de apoyar a Tamaulipas con un presupuesto extraordinario para el fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Explicó que se trata de un recurso adicional que se ejercerá en lo que resta del año y que permitirá atender algunas necesidades de escuelas de nivel básico, como rehabilitaciones y construcciones.

El diagnóstico educativo, dijo, arroja también necesidades en cuestiones hidráulicas y eléctricas que se atenderán gradualmente.

La secretaria de Educación resumió que este recurso emergente permitirá abatir el déficit o rezago que hay en los diferentes planteles del Estado.