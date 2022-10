Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una destreza, pulcritud, e inteligencia, se mueve Omar alrededor de la mesa de billar, no es de los que gustan golpear con fuerza la bola, al contrario, le mete finura, tanta que a veces la emoción es saber si llegará a realizar la carambola o se quedará corto.

Pocas veces falla, su enorme experiencia, además, hace pensar que en cuanto toma el taco para ponerle la tiza ya no está pensando en la carambola del momento, sino en la que sigue, en la forma como habrá de quedarle colocado el siguiente tiro.

En sus anécdotas habla de campeones nacionales, de campeonatos en sus manos en este deporte que no es para cualquiera, menos en la carambola de tres bandas que como le repito, un movimiento solo es para preparar el siguiente, o los dos o tres siguientes, a veces más y siempre se requiere de filigrana, imaginación, pero más que eso, de un cálculo endemoniado.

El tema viene a colación por todas las implicaciones que tiene la caída del Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez, de entrada, la mano que meció la cuna es obvio que ya tiene su siguiente jugada, la propuesta de quien habrá de suplirlo, pero eso sería muy simple, demasiado visto, sin elegancia, tan obvio que ni emoción tiene, todo mundo sabe que quien llegue a ese puesto tendrá un fierro muy marcado o, por lo menos, una tarea ya asignada.

Así es, en realidad la remoción, la salida del Fiscal Anticorrupción por la puerta de atrás, semeja mucho la forma de jugar carambola de nuestro personaje, nomás fue el primer tiro, para abrir, el que acomodó una segunda jugada que en el nombramiento de quien lo suplirá, pero que está pensando en todos los que falten para ganar la partida, ya sin prisas, nomás bloqueando al contrincante algunas veces, otras con una racha de carambolas seguidas y, no lo dude, tirará a matar cuando sea el momento.

¿Siguen los magistrados?, ¿el Fiscal?, ¿Los Diputados?, ¿El Auditor Superior?, ¿Quién se encargaba de las becas y por años no pago una sola?, ¿quién desapareció despensas y luego quería hacer firmar a sus representantes en las colonias?, ¿los culpables de más de dos mil millones de pesos que no se encuentran en la SET?, ¿los responsables de las nóminas fantasmas en Salud, Educación?, ¿el poblano o quienes firmaron para que empresas fantasmas se llevaran todo el presupuesto asignado a comunicación social?, quién lo sabe, la única realidad es que son muchos los objetivos y no sabemos a cuantas carambolas ha sido pactada la partida o si al final todo se hará nomás por emoción, por joder, por qué no, nomás en un acto de justicia al pueblo que también se la merece.

Eso sí, la tercera, cuarta, o demás carambolas que se vayan a realizar tendrán seguramente los nombres de quienes irán cayendo por añadidura, por acciones del nuevo Fiscal Anticorrupción, y aquí viene lo interesante, saber si el rival se retira o prefiere la humillación de ser exhibido una tras otra, si tiene dignidad para reconocer que ya no tiene el peso para enfrentar a quien le ha asestado al cabecismo una mortal carambola de tres bandas, entonces, la apuesta tendrá que ser, necesariamente, el nombre del siguiente a caer en este bonito juego qué, como todos, ha de tener sus altas y sus bajas pero siempre se verá uno que otro tras las rejas…

COMIENZAN JUEGOS INTERFACULTADES EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inauguró en esta capital la edición 2022 de los Juegos Deportivos Interfacultades, que se desarrollan en las distintas sedes de la casa de estudios ubicadas en las zonas centro, norte y sur de la entidad.

En la ceremonia inaugural, realizada en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, el rector Guillermo Mendoza estuvo acompañado de los estudiantes de la UAT medallistas de la Universiada Nacional 2022, celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como de los directores de las facultades y unidades académicas.

En su mensaje de apertura, el rector destacó la importancia de celebrar nuevamente la máxima justa deportiva estudiantil de la UAT.

“Después de más de dos años de ausencia de este torneo, estamos muy contentos de verlos a todos aquí, pero, sobre todo, por lo que representa esta competencia, donde se defienden los colores de cada una de las facultades, que se da en un ambiente de amistad y compañerismo, siempre buscando ser los mejores”, indicó.

“Disfrútenlo, estamos muy contentos de recibirlos a todos en esta convivencia tan importante para el desarrollo de ustedes como estudiantes”, concluyó el rector luego de hacer entrega de uniformes y materiales deportivos a los equipos participantes.

En la ceremonia, correspondió al C. P. Óscar Garza Torres, director de Deportes de la UAT, dar el mensaje de bienvenida a los equipos estudiantiles y agradeció al rector por su apoyo al dotar de mejor infraestructura y equipo deportivo a los jóvenes que participan en ese torneo.

La ceremonia contó con la participación de los equipos representativos de la Zona Centro, conformada por las facultades y unidades académicas de Victoria y Mante.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Kenia Martínez Garza, deportista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, quien exhortó a todos los universitarios a conducirse con caballerosidad dentro y fuera de las canchas. Luego de hacer la declaración oficial de apertura a los Juegos Deportivos Interfacultades, el rector se dirigió a la cancha de basquetbol para dar el saque inicial, que de manera simbólica pone en marcha la competencia, que será también la etapa de selección para los equipos y deportistas que representarán a la UAT en las eliminatorias para la próxima Universiada Nacional.

