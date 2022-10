Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para aquellos que no lo creían, hay que decirles que va en serio lo de la candidatura al Senado. A Francisco Javier le urge un fuero y el más próximo es el escaño que ocupó el fallecido Faustino López Vargas.

Son los planes (dígase “zopiloteando” o no). Que gane en las urnas es otro cantar.

Pero supongamos sin conceder que ganara, en bonito escenario democrático se ubicaría Tamaulipas: Dos hermanos senadores en la misma legislatura.

Habíamos comentado en estas líneas que los cabecistas “pepenarían” todo, hasta las consejerías nacionales, y el hecho se consumó este domingo en asamblea estatal que ungió al ex gobernador como tal y a sus ex colaboradores Gerardo Peña Flores y Francisco Garza de Coss, entre otros y otras del grupo.

No le tiene que pedir permiso a nadie, es el dueño del partido con un gerente bajo sus órdenes y un CEN que le pondrá la bola para patearla.

Un amigo suyo, residente de Reynosa, dice que el ex no anda muy lejos, que vive en Dallas en un bunker que se mandó construir luego de perder las elecciones de junio. Comenta que su ex amigo se dedica a la cría de ganado en un enorme rancho que mercó.

A partir de ocupar la gubernatura le nació el cariño por los bovinos de registro. Es dueño de varios ranchos en el litoral tamaulipeco, las mejores tierras para cría y engorda.

Agrega la fuente que la versión de su alojamiento “aquí nomás cruzando la frontera”, es muy conocida en Reynosa. Cercanos lo visitan. No creen que su líder sea buscado por la FGR.

Volviendo con la candidatura, la afirmación señala que el equipo de campaña quedó activado en cuanto se supo que habrá elecciones extraordinarias por la muerte del médico de Aldama.

Pero si fallan los planes, por aquello de una desafortunada intervención del Fiscal Gertz Manero, ahí está el primer hombre de confianza, Gerardo, ahora diputado federal de minoría. Y, si por mala suerte lo tumban, Garza de Coss garantizaría la continuidad del equipo.

Se les “coló” uno, Arturo Soto Alemán, con cuya astucia no contaban. Fue propuesto por los panistas de Güémez, igual que Guillermina Perales, con lo cual aumentó el número de consejeros.

Hay otros que ya se creían consejeros pero mordieron el polvo por no ser del “cuadro chico”, Manglio Murillo, propuesto por el municipio de Valle Hermoso, y Agustín de la Huerta Mejía, de Madero.

Sobra decir que las primeras víctimas fueron Miguel Pérez Álvarez y José Julián Sacramento. Fuera del guión aspiraban a la gerencia estatal. La Comisión de Justicia les dio garrotazo. No apelaron a tribunales.

Para la campaña le quedan frutos al árbol: En 2023 el PAN gozará de un subsidio del gobierno del estado por la bonita suma de 55.5 millones de pesos, poquito más que en 2022, suficientes para mantener en nómina a los cerca de 80 consejeros estatales.

Al 30 de junio, cuando hizo “corte de caja” del subsidio, Don “Cachorro” Cantú Galván informó que tenía en la chequera la cifra de 22.5 melones (muy buen “guardadito”).

El CDE tiene en nómina un promedio de 200 personas -entre ellos los consejeros- con gasto aproximado a los siete millones mensuales que podrá mantener hasta los primeros del 2025. La lana se les reducirá en caso de perder en la elección del 2024.

Dicen los mismos panistas que solo hay una forma de “tumbar” al aludido: Por el lado del pago de cuotas. Nunca le “brincó” para el sostenimiento del partido. Otros sí pagan.

Por ejemplo, en el primer semestre del 2022 Jesús Nader se despojó de 64 mil varos en el interés, bien que lo tiene, de seguir escalando chambitas. No le caería mal la candidatura en disputa.

Don Gerardo Peña le mandó a Cachorro la suma de 30 mil del águila, en tanto Garza de Coss alrededor de 15 mil “boletos,” para recibir constancia de estar al corriente en cuotas.

Hablando ya más en serio ¿qué porcentaje de votos calcula usted que cosecharía el susodicho en la competencia constitucional? Considerando la pachocha de lana que dicen tener lista para “arreglar” medios de comunicación, líderes y pagar a destajo 500 pesillos por voto efectivo.

Antes de salir de Palacio -porque no fue a entregar-, el sondeo de la encuestadora Massive Caller publicó que el hoy con seguridad residente “gringo” tenía una aprobación de menos del 30 por ciento ¿el mismo apoyo para senador?. Con la llegada de la 4T las condiciones le son más desfavorables.

Amigo lector no hay que comer ansias. Primero es declarar desierto el escaño senatorial, luego la convocatoria del INE y partidos; vienen los comicios y la designación de ganador.

Mientras esto pasa en la grilla, en la UAT están ajenos a estos asuntos y es así que celebran el 60 aniversario de fundación de la Unidad Académica Valle Hermoso –o Prepa, como inició-, donde el fin de semana estuvo el Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

Hoy, además de preparatoria ofrece las carreras de: Mercadotecnia y Administración, Tecnología Educativa, Educación y Tecnología para el Aprendizaje.