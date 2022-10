Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El viernes 28 impactó la noticia de que el alcalde Eduardo Gattás había sido internado emergencia en el Hospital La Salle al presentar un cuadro de alta presión. Se explicó que el ingreso de Gattás se debió al estrés y a la alta cargo de trabajo.

Ello provocó inquietud en el medio político, máxime que esa tarde su esposa, Lucy Rodríguez de Gattás iba a presentar su primer informe de trabajo como presidenta del DIF Victoria. Finalmente la Sra. Lucy de Gattás rindió su informe y ya luego el alcalde se fue a su casa, emitiendo un mensaje en video donde se le veía feliz de salir del nosocomio y anunciando que el lunes 31 no tendría agenda de trabajo. Bien por ello.

Esa tarde de viernes, Lucy de Gattas rindió su informe de trabajo, al cual concurrió la Doctora María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas. Ahí en su intervención al micrófono, la presidenta del DIF Victoria expresó que «con voluntad y con la Doctora María Santiago mejoraremos, por mucho, las acciones en beneficio de los segmentos más vulnerables de la sociedad»

En el evento, realizado en las instalaciones de la institución, dejó en claro que con su esposo Eduardo Gattás Báez hace equipo para trabajar por la transformación de Victoria «por una causa más justa y humana de sus habitantes».

Vale subrayar que el DIF Victoria, en este tramo de tiempo-un año- apoyó a más de 17 mil jóvenes capacitándolos en talleres educativos y entregándose 200 becas Pannarti para seguir sus estudios. Hubo 40 mil apoyos para familias de escasos recursos económicos, hubo 35 mil apoyos alimentarios y jornadas medicas para adultos activos, así como entrega de sillas de ruedas.

Al evento, entre otros, concurrieron los legisladores morenos Úrsula Salazar y el maestro Vital Tamez, así como el coronel Héctor García, de la 48 Zona Militar.

Dos.- Cero y van dos. Ya son dos los personajes herencia del pasado cabecista que han sido expulsados del aparato de impartición de justicia en Tamaulipas. El primero que causó baja fue el abogado Horacio Ortiz Renán pues el dia 3 de octubre no fue ratificado como magistrado del Poder Judicial de Tamaulipas por el Gobernador Américo Villarreal, en razón de «no ser honorable».

Tan manchado ha de estar el referido Ortiz Renán que no emitió a la fecha ningún comunicado de defensa. Creo que lo peor que se puede decir a una autoridad impartidora de justicia es que no es honorable. El ya ex magistrado guarda silencio.

El segundo gran golpe propinado a los funcionarios de los «Vientos de cambio», lo recibió el abogado Raúl Ramírez Castañeda, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado fue cesado de sus funciones por -nomás- reprobar los exámenes de Control y Confianza del Centro Nacional de Inteligencia, según informó Irving Barrios Mojica. Fiscal General de Justicia de Tamaulipas.

¿Pues qué tipo de gentes estaban a salvaguarda de la Justicia tamaulipeca? Igual que Ortiz Renán, ab- so-lu-ta-men-te nada ha dicho a cuatro días de ser notificado.

Tres.- El asunto legal que está pendiente es el reiterado abuso que está cometiendo el Juez de Control José Miguel Moreno al no regresar a sus funciones de Secretario del Ayuntamiento victorense al abogado Hugo Reséndez Silva.

Hugo Reséndez ha declarado que José Miguel Moreno «no está actuando apegado a Derecho, sino bajo intereses facciosos y politicos». Veamos a ver si en razón de estas declaraciones que desprestigian esta semana el Juez Moreno no libra orden de aprehensión contra Hugo Reséndez por los delitos de calumnias, difamación, más lo que resulte. Veremos y diremos.

Cuatro.- En nuestros recorridos por calles y avenidas de nuestra linda Ciudad Victoria hemos visto un buen de patrullas de la Policía Estatal de Tamaulipas, patrullaje, como como diría el Filosofo de Güemez «no veiamos antes». ¿Serán que estaban cuidando cada 500 metros el tramo carretero Victoria-La Pesca, buscando evitar que algún malhechor llegara a los ranchos que el ex Gobernador García Cabeza de Vaca tiene en el poblado La Pesca? NOS VEMOS.

[email protected]