Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos semanas atrás, por lo menos, se tenía el nombre de quien sería la titular del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el ITCA, si bien apenas se filtraba que venía del sur y era patrocinada por uno de sus grupos, si se sabía con exactitud su currículo por lo que es poco comprensible que se tardaran tanto en entregarle su nombramiento y, además, lo hicieran en sábado, casi a escondidas, como si no se tratara de una de las dependencias más importantes del gobierno.

La realidad es que ese Instituto es una de las áreas que más necesitan trabajo, hombres y mujeres comprometidos que por fin vean por el arte y la cultura tamaulipeca y no una posibilidad de agandallarse el presupuesto como si fuera una beca, como si estuviera diseñado para gastarlo con amigos, familiares, novios, novias y cómplices.

Es triste, pero este Tamaulipas que es un Estado con extraordinarias regiones que explotar, que vio nacer a muchos de los mejores artistas plásticos, pintores, escritores, teatristas, cantantes y bailarines del momento, en el que se reconocen dos pueblos mágicos, bibliotecas, museos, exposiciones entre muchas otras cosas, con todo y eso, es un hecho que en México difícilmente nos reconocen por nuestro aporte cultural a la nación.

Tan grave es la situación en el área de la cultura y las artes que es más fácil que nos relacionen con el narco o matones que por la enorme capacidad creativa que hay por esta región, por nuestras bellezas que hemos convertido en arte, en cultura.

Hoy la mayor parte de los creadores tamaulipecos han huido de esta Entidad, prefieren que sus obras lleguen a representar a Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y otros Estados donde si reciben apoyo que a la tierra que les vio nacer y solo les exigía trabajo para presumir, así, sin nada a cambio.

Lamentable, pero incluso las ferias, los festivales en los pueblos mágicos, carecen de algo cultural que realmente sea relevante, que nos represente, por lo menos se puedan presumir como un lugar de grandes eventos, la mayor parte de esos eventos fácilmente serían cambiados por un bautizo.

Se han hecho esfuerzos en el ITCA, quizá sí, un poco en la época de Egidio, un año en el sexenio anterior y párele de contar, lo demás fue olvido, festivales diseñados para el saqueo de presupuestos porque los facturaban como si fuera el Cervantino o la Guelaguetza y terminaban peor que tianguis y a veces muy caros, resultaron solo para los fifis del pueblo, hasta con dinero público se hacían eventos privados para la “realeza” enquistada en lo alto de la administración mientras a la raza la confinaban a ver bailes con grupos que a veces no eran ni de moda.

Ojalá la nueva titular del ITCA, Brenda de la Cruz López, se dedique a trabajar, que sea diferente a la fauna rapaz que ha ocupado esas oficinas, que por fin tenga capacidad de entender que el arte y la cultura son esenciales en toda sociedad que pretenda vivir en paz, construir, crecer, desarrollarse.

Más aún, ojalá la nueva titular del ITCA no venga con la estúpida visión de muchos que han ocupado la titularidad o direcciones en esa dependencia que si no eran de ellos, o de sus amigos, bloqueaban los proyectos al grado tal que millones de pesos de presupuestos que siempre están disponibles en lo local y lo federal ni se utilizaban, no aterrizaban.

Exacto, en el viejo ITCA la mejor cultura que han heredado es la de estar como el perro del hortelano que ni come ni deja comer y eso, créalo, nos jode a todos…

MAESTRO DEL CINISMO… como si pocos supieran de la voracidad con la que atacaron los presupuestos, este domingo el senador Ismael García Cabeza de Vaca dijo que era bueno que todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador hubiese venido a Tamaulipas a reconocer los logros de su hermano, la verdad es que el gabinete federal nomás vino a reconocer de primera mano todo el dinero que saquearon, las ruinas en que dejaron el Estado, lo fácil que se les hizo agandallar.

Vaya, dejaron tan jodido Tamaulipas que se habla de que tan solo en un primer paquete la administración de Américo Villarreal Anaya entregó 200 proyectos urgentes al presidente, de Seguridad donde ya han documentado pagos multimillonarios de la administración de Cabeza de Vaca a empresas fantasmas, otros que tienen que ver con la atención al agua potable porque igual saquearon todos los organismos de agua, de infraestructura porque no hay un solo municipio que no tenga sus calles desechas por baches, eso entre muchas cosas más.

Es cierto, hay más tranquilidad que hace seis años, no es de dudarse, pero ahora se sabe que fue por la presencia del Ejército, que a la policía estatal la utilizaron para otros fines, incluso para delinquir o para saquearla con empresas que ni existen.

Esa es la realidad, Tamaulipas es el primer Estado del norte de México que tiene que ser vergonzosamente rescatado por la federación porque no dejaron ni para pagar la nómina, es el primer Estado que gracias al respaldo del presidente que solicitó a sus colaboradores atender de urgencia los más de 200 proyectos planteados por el ejecutivo tamaulipeco podrá caminar en los siguientes meses porque de lo contrario se derrumbaría, se quedarían sus burócratas hasta sin sueldos o aguinaldos que tuvo que garantizar la federación.

“He recibido la administración estatal con una abultada deuda pública, un déficit de 2 mil millones de pesos en caja para el cierre del ejercicio, desvíos de recursos, deterioro de la infraestructura y desabasto de insumos para la atención ciudadana, lo único que queda es solicitar su apoyo y ponerse a trabajar”, dijo el gobernador Américo Villarreal al presidente.

Lo dicho, el Senador Ismael García cabeza de Vaca, como su prófugo hermano, solo ha resultado todo un maestro del cinismo…

