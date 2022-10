Max Ávila

Abrazo con gusto a Medardo Treviño y su linda familia por el reconocimiento a su talento y honestidad intelectual. Que sea el principio del rescate de los auténticos valores de Tamaulipas y el término de la simulación oficial en la cultura.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ricardo Monreal es quien menos posibilidades tiene de convertirse en candidato de Morena a la presidencia de la república, de ahí que aproveche cualquier circunstancia para ganar simpatías. Ahora se dice víctima de “guerra sucia” desde el interior de su partido después de que Layda Sansores diera a conocer comprometedor diálogo con Alejandro Moreno Cárdenas, el mentado “alito”, donde registra presunta complicidad respecto de la situación jurídica de este último y la aprobación tricolor de la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028.

El dirigente de la mayoría en el senado eleva la mira señalando con nombres y apelativos a la tercia de la cual surgiría el o la abanderada al proceso del 24. Ya sabéis que se trata de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, éste que, por cierto, salió con la novedad de que México requiere de un presidente capaz de negociar con China, EU y otras potencias comerciales, agregando que si logra el cargo (encargo lo llama AMLO), proseguirá la 4T “pero con sello propio”. En este sentido no es necesaria mucha ciencia para suponer que rompería con la imagen populista del actual régimen.

El asunto es que Monreal se declara víctima de artes prohibidas para eliminarlo de la contienda lo cual no deja de ser una provocación de la que, sabe, logrará ganancia ateniéndose a la psicología mexica de inclinarse al más débil, algo que difícilmente aplicará a su favor conocida que es la mañosa formación obtenida en el PRI. Recordéis que es el pilar de la dinastía adueñada de Zacatecas integrada además por sus hermanos Saúl (alcalde de Fresnillo) y David (gobernador del estado).

Por supuesto don Ricardo estaba cierto del escándalo que producirían sus acusaciones, sobre todo en medios de comunicación y “analistas” adversarios de la 4T, que no dudaron en calificar el hecho como “profunda” división en Morena con alto riesgo de perder las elecciones del año próximo en Coahuila y Edomex y hasta la presidencial del 24. En este caso no consideraron la tolerancia de los acusados(a), mismos(a) quienes ignoraron la pretensión propagandista de Monreal. Inteligente como es, la Sheinbaum, simplemente dijo que ella solo responde a los adversarios del gobierno y no a los compañeros de partido, en cuanto a Marcelo y Augusto no se conocía referencia al respecto cuando se escribían estas líneas.

El columnista reitera su opinión en cuanto a que RM prepara el camino para abandonar y traicionar a AMLO y a Morena. No es fortuita su aparición en una celebración anticipada del día de los santos difuntos donde declara ver cercana “su muerte política” con clara alusión a su suerte en el partido del poder ¿Qué le espera de no obtener la señalada candidatura?

Pareciera que la única opción sería Movimiento Ciudadano de no fácil aceptación teniendo enfrente a Enrique Alfaro Ramírez y Samuel García Sepúlveda, gobernadores de Jalisco y Nuevo León, respectivamente quienes tienen mano por obvias razones.

Total, que Ricardo Monreal al acusar a Claudia, Augusto y Marcelo como autores de la “guerra sucia” en su contra no solo acorta sus posibilidades, sino se juega la última carta antes de romper con AMLO. ¿Se arrepentirá a tiempo o se dejará llevar por su soberbia? He aquí la interrogante. Usted dirá que podría “quedar pando” con ser candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX. A lo mejor, quizá, tal vez, es probable, igual y si…uno nunca sabe.

ANECDOTARIO

Contaba Venustiano Guerra García, presidente del PRI estatal entonces, que acompañó a don Manuel Ravizé al tercer informe de Luis Echeverría, ceremonia tras la cual lo invitó a comer al sofisticado restaurant de la capital donde el tampiqueño era muy conocido por sus refinados gustos culinarios.

Antes de ingresar a dicho lugar, el gobernador le presumió: “aquí puede ordenar el platillo más exótico o especial que se le ocurra con la seguridad de que habrán de satisfacerlo”.

“Que bien porque traigo un antojo que espero me cumplan”, respondió Venustiano.

En efecto, después de que Ravizé ordenó la comida francesa acostumbrada y el respectivo vino de privilegiada marca española, el dirigente tricolor solicitó “con voz melodiosa y retadora”: caldo de res “gordo y con tres tuétanos”, mucho repollo, calabacita, zanahoria y cilantro, servido en plato de barro grande y hondo “pa’ que no escurra”, cuchara mediana de peltre azul, tortillas de maíz amarillo recién salidas del comal, salsa molcajeteada con tomate rojo apenas tatemado y chiles serranos “toreados”, además medio litro de pulque blanco y cacahuates con cáscara de “botana”.

Decía a quien esto escribe, que al escuchar todo aquello a don Manuel “se le iba un color y le venía otro, pero aguantó callado”. Llegaron los platillos y los anexos, incluido el de Venustiano tal como lo había solicitado, con la salvedad de que la cuchara de peltre no era azul sino verde. Sonriendo agregaba: “quién sabe cómo le harían esos cabrones para cumplirme el antojo, lo cierto es que comí muy a gusto, por lo que recomendé a Ravizé dejar buena propina”. Eran otros tiempos.

SUCEDE QUE

“¡Ni me dejo ni me rajo!”: Monreal…¿Dónde y a quién se lo oímos?.

Y hasta la próxima