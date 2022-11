Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos cosas son imposibles de recuperar, el tiempo y la vida, cada segundo que se desperdicia, cada minuto que se nos va en nada es un espacio que no recuperaremos, que lo podemos considerar muerto y, ciertamente, los muertos ya no regresan.

En ese sentido en este México lindo y querido se está cometiendo un genocidio, porque ya se cuentan por millones los jóvenes que no van a la escuela y no trabajan, los que abandonan sus estudios, los llamados ninis que desperdician su tiempo a veces por falta de oportunidades, las más por un sistema que no es capaz de preocuparse por ellos y recuperarles la vida, ellos son los que mueren y matan un poco a este país, precisamente, por no hacer nada.

Lo más peligroso para el país es que los ninis son poquitos en comparación a los jóvenes que no tienen vida, que ven pasar el tiempo sin divertirse, sin gozar de situaciones propias de su edad, que no pueden ir a una disco, a una cena o simplemente no puede dar el rol sin temor a que algo les suceda.

Tiene razón, los adultos y los niños pasan por la misma situación, pero unos y otros tenemos formas de divertirnos u ocuparnos en casa y no se siente tan feo.

Tan triste es el panorama en este México que parece un lugar propio para una fiesta de Halloween o, si usted es muy mexicano y tradicionalista, propio para construirle un altar, porque este país está muerto en vida, con su economía estancada o en franca caída, con sus políticos llenos de ambiciones y muy dados a generar caos para ganar votos sin importar el costo económico que ello implique, así como lo que pasamos hace unos meses y es fecha que no superamos.

Tan mal estamos que solo los políticos parecen tener vida, y tampoco crea que viven frenéticamente como en épocas anteriores, al contrario, se mueven más en el facebook, twitter que en territorio, solo en la medida que la discreción los pueda cobijar hacen eventos, nadie se quiere exponer.

Por supuesto, existen quienes son tan ambiciosos que hasta se aprovechan de un muerte, en este caso del lamentable deceso del senador Faustino López, quienes quieren ocupar su caso son los que en este momento andan en la calle, pero no crea que entre ellos está el que puede ser, no, solo los que se sienten más muertos que un difunto, diría la Chimoltrufia, los políticos que por su incapacidad o su deslealtad ya se pueden dar por muertos, es decir, los que menos posibilidades tienen de que partidos volverán a postularlos, son los que hacen ruido y no les importa la situación.

¿Qué habrá de pasar?, es algo que a la fecha nadie sabe, y también hay que decirlo, en lo local no somos una excepción a las condiciones nacionales, se percibe una tranquilidad que no sabemos qué tan real es, y se ve a una autoridad que pretende enfrentar los hechos de violencia con toda la fuerza del Estado, pero para desgracia nuestra el daño en las estructuras de seguridad es bastante, los políticos del pasado hicieron casi nada al respecto y por lo tanto la situación no va a cambiar a la velocidad que el pueblo lo desea.

Si, también tiene razón, en mucho Tamaulipas sigue dependiendo del gobierno federal en ese aspecto de seguridad, de la voluntad que tengan las autoridades en México ya que no tenemos suficientes policías en el Estado, eso en el entendido de que Cabeza de Vaca dejó un déficit de miles de policías apenas unos dos mil elementos y, según los expertos, se requieren por lo menos 9 mil para hacer todas las tareas de prevención, investigación y demás.

Ahora, mal estamos si creemos que la violencia e inseguridad es responsabilidad única de las autoridades, es un hecho que tampoco podrán hacer mucho si en la casa no cambiamos, si no nos damos a la tarea de corregir lo que tenemos a la mano y poner más atención a los hijos.

Por lo demás, así, al ritmo que vamos en este México lindo y querido solo nos queda en estos días santos de principios de noviembre hacer nuestra propia fiesta, construirnos una calaverita y, finalmente, esperar para ver quien le construye a este país su altar de muertos.

Porque esa es otra realidad, la muerte cabalga entre la locura de muchos políticos y el hastío de todo un pueblo que ya quisiera estar en paz, pero no en el panteón sino en su casa y viendo que sus hijos crecen tan libres como se había soñado…

INAUGURAN FESTIVAL CULTURAL EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, inauguró el Festival Cultural UAT, que presenta en el Campus Victoria más de veinte eventos artísticos, recreativos y culturales que engloban múltiples disciplinas, como la música en todas sus expresiones, el teatro, la literatura, el cine y la fotografía.

En el Gimnasio Multidisciplinario, sede del festival, el rector puso en marcha las actividades acompañado del Dr. Guadalupe Acosta Villarreal, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante de la Mtra. Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación de Tamaulipas, así como del Mtro. Mauricio Pimentel Torres, secretario de Vinculación de la UAT.

En su declaratoria inaugural, el C. P. Mendoza Cavazos agradeció a los artistas y a las editoriales participantes por colaborar con la UAT en su objetivo de acercar las expresiones del arte y la cultura a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general.

En este contexto, puntualizó que el festival cultural universitario es parte de lo que se está trabajando dentro del nuevo modelo educativo que se ha propuesto para complementar la formación integral del estudiantado.

En su oportunidad, el Dr. Guadalupe Acosta reconoció el trabajo que hace la UAT al llevar diversas actividades que promueven la difusión de la cultura y las expresiones artísticas, importantes para el aprendizaje de las comunidades en general.

Al dar el mensaje de bienvenida, el secretario de Vinculación Mauricio Pimentel Torres refirió que este festival da continuidad a la temática presentada en el Campus Tampico con la Feria Universitaria del Libro, evento en el que tuvo una importante presencia la niñez y la juventud.

El Festival Cultural de la UAT en la zona centro se desarrolla los días 31 de octubre y 1 de noviembre; en su primera jornada de actividades se llevaron a cabo eventos interactivos para niños y participaron grupos artísticos de la UAT.

En el evento de apertura se presentó la obra “Cuerpos como bosques”, de Ángel Hernández Arreola; se llevaron a cabo exposiciones de fotografía y el concurso de intérpretes, además de la obra de teatro “El nacimiento del juglar”.

La programación del 1 de noviembre contempla actividades como teatro guiñol, marionetas, concurso de oratoria, presentación de grupos artísticos y, para cerrar el evento, un concurso de altares con la participación de la comunidad universitaria.

