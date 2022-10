Por Agencias

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Inter Miami, anunció este lunes su retiro del futbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección de Argentina.

“Llegó el día de decir adiós al futbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos», dijo un emocionado Higuaín durante una rueda de prensa en Miami.

‘Pipita’ Higuaín señaló que “es el momento de decir basta, es el momento de disfrutar de mi familia”, luego de una carrera que abarcó otros clubes de primer nivel internacional como el Chelsea, Milán, Napoli.

“La decisión de dejar el futbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años”, reveló el atacante, quien ha anotado 31 goles en la selección argentina y más de 300 en total.

‘Pipita’ debutó a los 17 años en River de Argentina y luego pasó al Real Madrid donde anotó 107 goles entre 2006 y 2013, además de jugar tres mundiales (2010, 2014 y 2018).

El centrodelantero fue criticado y duramente atacado en redes sociales por haber fallado en partidos clave de la selección de Argentina.

“Cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas”, dijo al ser consultado por los cuestionamientos por su participación en la Albiceleste.

Finalmente, aseguró que le gustaría retirarse conquistando el título de la MLS con el Inter Miami, ya que se dijo motivado por ayudar a sus compañeros a dar ese gran paso.

“Mi motivación más grande es ayudar a los compañeros, sería el regalo más lindo que podría tener como jugador retirarme campeón con ellos”, sentenció.