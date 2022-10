Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De mis tiempos lejanos en la Escuela Preparatoria de mi natal Cd. Madero en su momento me llamó mucho la atención una frase dicha por uno de mis profesores: «Todo principio es difícil». La frase me quedaba claro era para que no cundiera el desaliento al iniciar un proyecto, al iniciar un camino nuevo. Así, «todo principio es difícil» es pues una frase motivacional, pero de ahí a ir apreciar la situación que están encontrado los funcionarios del nuevo gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya hay un océano de distancia.

Y es que la situación en que dejó el reynosense Francisco García Cabeza de Vaca al aparato gubernamental es de un grandioso desastre, y abandono, desgastadas muy importantes secretarias estatales como son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Secretaría de Finanzas.

Por estas razones, el nuevo Gobernador Américo Villarreal ya anunció esta semana que se emprenderán acciones penales contra los funcionarios que cometieron irregularidades.

Vamos por partes. En la Secretaría de Salud, la chiapaneca doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa dejó un abandono criminal, con instalaciones deterioradas. Un vivo ejemplo…lo escribimos en esta columna la semana pasada… es el caso del Hospital General–«H.G.»– de Cd. Victoria. Y que me perdonen los animalistas (a quienes admiro y respeto), pero los cabecistas dejaron pal’ perro al «H.G»: con quirófanos destartalados, sin medicinas, sin vendas, con los elevadores descompuestos (que a veces funcionan y a veces no). Y dejen ustedes, con -quizá lo peor- una plaga de cucarachas, animalitos sumamente nocivos… y eso que «fumigaban» (¿Le echaban agua a los rociadores de fumigación o qué ingaos?)

Neta, con la salud de las personas, de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros abuelitos pues no se debe jugar. Los funcionaros de la salud deben trabajar con Responsabilidad. Y en Salud, la doctora chiapaneca Gloria de Jesús no lo hizo.

Los que se fueron dejaron el nuevo Hospital General de mi querida Ciudad Madero, suspendido en sus obras al 61 por ciento de avance debido a con severas fallas estructurales, y dejaron también equipo embodegado… que ya perdió su «garantía» por haber sido comprado años antes de su instalación.

En la también muy importante y clave Secretaría de Educación, la nueva jefa Lucía Aimé Castillo Pastor, va a tener que trabajar con su gente muchas horas extras y hasta los domingos pues cientos de escuelas están en el abandono. Los que se fueron dejaron en el abandono a niños y jóvenes; siendo además muy desconsiderados con maestros, administrativos y personal de intendencia de los centros educativos. Ah pero eso sí, varios «privilegiados» funcionarios cabecistas se auto-despacharon las mejores plazas educativas.

El nuevo Gobernador Américo reporta que se han ya detectado por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desviaciones por 2 mil 96.5 millones de pesos de fondos y programas de los ejercicios del 2016 al 2020, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Y en la muy estratégica Secretaría de Finanzas ya se están documentando saqueos de dinero público, que pertenecía a los tamaulipecos. Ah, pero eso sí, le dejaron al Gobernador AVA -y a los tamaulipecos- una deuda que ronda los 15 mil millones de pesos.

– Ya nomás para documentar las tropelías de los que se fueron el 30 de septiembre, les comparto lo lo que dijo el nuevo Secretario de Administración, Dr. Jesús Lavín Verástegui: Detectamos “aviadores”, compensaciones fuera de tabulador, testimonios de empelados obligados a firmar por menos de lo recibido y con amenazas, cobros de personal que no laboraba, cerca de 500 jefes de departamento y superiores con antigüedad de menos de 6 años con bases laborales y negándose a presentar su renuncia para provocar conflictos laborales. Se va a proceder jurídicamente.

Dos.- Les comparto lo que me manda decir ayer martes 11 nuestro amigo de WastsApp y aspirante a candidato a Senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el líder y empresario Enrique Yáñez: «Convoco a los aspirantes a Candidato al Senado de Morena, a un debate de ideas y propuestas. Para que el Pueblo y el partido elijan la mejor opción». NOS VEMOS.

[email protected]