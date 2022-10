Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La visita que este martes hace a Tamaulipas el Presidente López Obrador no es de paseo. Es una visita de trabajo. Llega con el Presidente AMLO, su gabinete federal ampliado. Llega el Presidente, ya con el doctor Américo Villarreal como Gobernador, con toda la intención de impulsar el desarrollo del estado para beneficio de los tamaulipecos.

Y que bien. Que bien que busque impulsar el desarrollo para este estado: una entidad con muchas ventajas en el mapa nacional: frontera con el país más desarrollado del mundo, estado con una gran costa con el Golfo de México, con cinco grandes ciudades que demandan una mayor atención (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, y Tampico), estado con instalaciones petroleras, una entidad con una juventud que en buen porcentaje se está preparando y que en gran porcentaje ya está preparada para contribuir al desarrollo y ser a la vez aportación para su familia. Esas son las cosas de ventaja. También hay que anotar que Tamaulipas es «pasadera» de drogas y de indocumentados a los Estados Unidos, con todo lo que ello conlleva.

Llega este martes Ya Saben Quién con todo el gabinete a una capital que se llama Ciudad Victoria, ciudad que este momento tiene en la instancia federal, estatal y municipal a tres gobernantes surgidos del partido Morena: Ya Saben Quién, Américo Villarreal Anaya y Eduardo Gattás. Que mejor momento para Ciudad Victoria.

Y es que Victoria necesita un impulso en la creación de empleos, en seguridad, en equipamiento urbano, y en el asunto del agua. Y en ese contexto el gobierno de Gattas necesita del apoyo del doctor Américo y del Presidente AMLO.

Dos.- Les comparto en este momento de arranque de nuevo gobierno estatal con Américo Villarreal Anaya los resultados de un estudio del Instituto de Investigación Opinión Pública del Noreste, ION.

ION Consultores sostiene que el alcalde panista de Tampico, Jesús Nader, tiene una aceptación del 76%, la alcaldesa morensita de Nuevo Laredo tiene una aprobación del 68 %, en tanto que los alcaldes morenistas de Reynosa (Carlos Peña ) y de Cd. Victoria, Lalo Gattás Báez andan casi empatados, con un 61% de aceptación Carlos y un 60 % de aceptación, Lalo Gattpás. En tanto el alcalde morenista de Madero, Adrián Oseguera anda apenas en el 51 por ciento de aceptación. Pasa de «pansazo», como deciamos en la secu.

Y como le va al nuevo Gobernador Américo Villarreal. La consultara dice que está en un nivel de 71% de mucha confianza, en un 18 por ciento de poca confianza y un 11 % de Nada de confianza.

Referente a los partidos políticos y su grado de aceptación, Morena arrasa con el 69.2% de preferencia, en tanto que el PAN se queda con el 15% apenas y el PRI con 7.5% apenas; el PT (aliado de Morena )anda en el 0.7 de aprobación y el Verde (igual aliado de Morena), anda en el 0.7 % de aceptación.

Referente a los posibles candidatos a Senador, en Morena andan bien arriba Américo Villarreal Santiago (que ya se autodescartó), Armando Zertuche y JR. Gómez Leal. Bien abajo aparecen Rodolfo González Valderrama, Carlos Cantú Rosas Maki Ortiz y Manuel Muñoz.

Del PRI, encabezan las preferencias la victorense diputada Alejandra Cárdenas Castillejos y el neolaredense Ramiro Ramos Salinas, con 32 % y 30% respectivamente de preferencias para ser los nominados. Se menciona tambien al riobravense Edgar Melhem y al victorense Enrique Cárdenas, con 19. 5 % y 18. 0 de aprobación.

Respecto al partido naranja Movimiento Ciudadano, el diputado Gustavo Cárdenas encabeza las preferencias para que sea el candidato, con un 63.6% de preferencias, seguido por Arturo Díez, con apenas un 36.4 %.

Tres.- Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, pero de por hecho que dos ex gobernadores tamaulipecos van a ser mencionados en la conferencia «mañanera» que el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ellos son el ex gobernador Eugenio Hernández Flores y el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Va a ser harto interesante el modo que el Presidente AMLO se va a referir a ellos, y a los asuntos judiciales que traen cada uno de ellos. Veremos y diremos. NOS VEMOS.

[email protected]