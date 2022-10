Por Agencias

Ciudad de México.- Hay hombres que hacen hasta lo imposible por lograr el perdón de su novia tras una infidelidad. Ya sea con nuevas promesas o regalos, a veces lo consiguen.

Y ahora se han hecho virales una serie de carteles a lo largo de la Ciudad de México en las que alguien le pide a ‘Laura’ que lo perdone.

En distintos puntos de la ciudad se pueden ver espectaculares donde el misterioso hombre se arrepiente y asegura haber sido un idiota.

Siguiendo las pistas de los carteles, todo indica que él la engañó con una amiga y ahora se trata de justificar.

“Laura: ella y yo sólo somos amigos. Créeme, por favor” y “Laura: me quedé en ese hotel para no manejar de noche” son algunos de los letreros que los automovilistas pueden leer en el trayecto a su casa o trabajo.

También puso mensajes donde le pide que lo desbloquee y que ya eliminó a ‘sus amiguitas’.

Y aunque no se sabe todo el chisme completo, usuarios de redes sociales le aconsejan a Laura que no caiga y que no lo perdone.

‘Me avisan cuando Laura suba el story time’ / ‘No le creas, Laura’ / ‘Hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón’ / ‘Soy hombre, Laura, no le creas’ / ‘Eso, Laura, humíllalo, no lo perdones’ / ‘No, Laura, no caigas’, escribieron algunos.

Así que habrá que esperar a que la famosa Laura salga a dar su versión para enterarnos bien del chisme. (J. Villarelo/Excélsior).