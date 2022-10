Por Agencias

Después de los movimientos a nivel directivo que han llegado a Chivas en estas últimas horas, comienzan a darse los primeros cambios en la plantilla. Se ha confirmado la baja de Jesús Molina, quien anunció su salida a través de sus redes sociales.

“Si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Sí, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos.

Agradecer a toda la afición por su apoyo incondicional, por estar en las buenas y en las malas, me hubiera encantado despedirme jugando un último partido en nuestro estadio, ¡¡pero sobre todo soñaba con festejar juntos un campeonato!! Deseo de todo corazón que todo mejore para el bien de Chivas y que puedan estar orgullosos de su equipo, ¡¡que ya lo merecen!!», dijo el mediocampista.

Jesús Molina llegó a Chivas en el Clausura 2019 para el inicio de una nueva etapa con José Cardozo al mando del equipo, después fue dirigido por seis técnicos y únicamente pudo jugar una Liguilla, en la otra estuvo lesionado. Su salida se da tras cumplir sus cuatro años de contrato y sin jugar prácticamente este año tras sufrir una ruptura de ligamentos de la rodilla en febrero.

Otro de los jugadores que lleva un largo trayecto en el equipo es Miguel Ponce y se perfila a salir de la institución. El zurdo está en la institución desde finales de 2010, teniendo un par de salidas a Toluca y Necaxa. Desde el Apertura 2018 se mantenía en el equipo con bastantes críticas por parte de la afición. Terminó contabilizando en los últimos cuatro años cinco expulsiones.