Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nancy ahorró durante todo un año para viajar a Puerto Vallarta y disfrutar de sus paradisiacas playas. Antes planeó, se organizó y comparó precios y disfrutó como nunca esas vacaciones. Pero cuando se le preguntó si está ahorrando para su último viaje, ese al que algún día todos iremos, queramos o no Nancy respondió con un no.

Cuando uno abandona el cuerpo físico para partir de este mundo, deja sin querer un problema a sus familiares, quienes al mismo tiempo sufren la pérdida de su ser querido.

Y es que, paradójicamente, siendo la muerte lo único seguro que tiene el ser humano, hombre o mujer, rico o pobre, cristiano o ateo, también es muy cierto que para esa despedida final muy pocos se preparan, ahorran y planean los gastos que representa velar y sepultar al ser querido, explicó la administradora de Capillas del Recuerdo, Rebeca Fajardo Magdaleno

“Ni estamos preparados ni queremos estar preparados. Nos sentimos bien cobijados en la forma en que vemos la muerte los mexicanos, con chistes y bromas, pero en el fondo sentimos igual que todos, siempre cuando nos llega la hora se nos viene el sentimiento, el dolor”.

EL SER HUMANO NO ACEPTA QUE ES FINITO

Esto sería más fácil si todos los seres humanos comprendiéramos que no somos infinitos, que somos finitos que algún día, así como nacemos también vamos a morir: nacer, crecer y morir; en el transcurso de la vida llegamos a reproducirnos y dejamos un legado pero finalmente llegamos a lo último, al final, a la muerte, explicó.

Subraya que pensar en que no somos infinitos es una parte fundamental del ser humano para poder vivir nuestra vida y mejorarla.

Aprender a aceptar la muerte como parte de la vida debe ser una experiencia y vivencia.

A nadie le gusta hablar de la muerte, pero es algo inevitable en la vida del ser humano; aun así, la mayoría de las personas deja en sus familias la responsabilidad de afrontar los gastos funerarios, explica.

Por fortuna, la defunción de un ser querido no tiene por qué representar un impacto económico para la familia porque en el mercado hay opciones de previsión funeraria.

En ciudad Victoria, algunas agencias ofrecen a los dolientes paquetes atractivos que les permiten financiar el funeral y que pueden pagar a plazos.

En la empresa Funerales del Recuerdo se cuenta con paquetes funerarios que bien podrían acomodarse a la economía de las familias y evitar que realicen un fuerte e inesperado desembolso, o que adquieran deudas cuando se presenta ese trágico final de la existencia humana.

EN VICTORIA NO HAY CULTURA DE LA PREVISIÓN

Este tema de la previsión es muy importante; de acuerdo con estadísticas los mexicanos no tenemos la cultura de la prevención, se dice que solamente un 2 por ciento de los ciudadanos tiene previsto ese gasto para el fallecimiento propio o de algún familiar; cifras que contrastan con las de otros países como España, donde el 60 por ciento de los ciudadanos tiene previsto y se prepara para la defunción.

“Y en Estados Unidos la gente asegura todo: casas, automóviles, gastos médicos, artistas aseguran pierna, cabello, todo, pero los mexicanos no queremos asegurar lo único que tenemos totalmente seguro y rehuimos al final y cuando nos llega a suceder andamos muy preocupados porque es un gasto económico difícil de erogar en ese momento, batallamos mucho, se nos viene el mundo encima y es una pérdida económica terrible”.

La gente tiene que saber que se puede ahorrar para ese último viaje, del que no se tiene fecha de partida.

“Cosa que se puede realizar de manera más sencilla; nosotros tenemos planes de previsión que son hasta de 48 meses. Ahorita por ejemplo un plan previsor que son 500 por 48, les comento yo que 500 pesos al mes no es nada, te gastas más en un lápiz labial, en una ida al salón de belleza, en una blusa que no necesitamos, y se va con el tiempo, terminan los 4 años y no pasó nada, se queda ahí el servicio que tiene muchas ventajas”.

Esas ventajas son de que el precio se congela y que el servicio es ciento por ciento transferible: “si se me adelanta alguien de mi familia, incluso un amigo, lo puedo regalar en ese momento, son transferibles por el titular y con todos los servicios que se necesitan para hacer un servicio funeral. Ya no batallarían nada, eso si fuéramos previsores, pero le tememos tanto a la muerte que lo vamos dejando y a la familia la dejamos emproblemada porque en vida no quisimos tomar una decisión correcta para dejar todo previsto”.

AUMENTA SERVICIO DE CREMACIÓN

El servicio de cremación también es otra opción que ofrecen algunas funerarias. La cremación, que consiste en reducir a cenizas al fallecido, es una práctica que en otros lugares se ha extendido en parte por ser una opción más económica frente al entierro tradicional, pero también por la falta de espacios en los panteones. La urna puede depositarse en la propia casa

Se puede contratar a previsión o en el momento. Si una persona fallece y quiere que se creme se le proporciona el servicio.

Rebeca Fajardo afirma que desde hace como quince años el servicio de cremación ha aumentado casi un 40 por ciento. “Yo diría que entre un 30 a un 40 por ciento. Cuando en 1989 iniciamos en Victoria, con la apertura de la Capilla del Recuerdo, durante una década las cremaciones eran poco frecuentes, se pedía una cada tres meses más o menos pero después fueron incrementándose poco a poco hasta llegar a ser el 40 por ciento del total de los servicios funerarios.

Las creencias, dudas, mitos envuelven el tema del destino final del cuerpo, por ello, la cremación puede resultar algo polémico, pero que la persona en vida tiene el derecho de definir.

Pero ya sea en cenizas o sepultar los restos mortuorios en un ataúd bajo tierra, lo más importante es que se hable del tema y de que se planeen los gastos que implica una defunción, concluye.