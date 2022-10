Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sobre la situación legal del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se maneja poco en el plano mediático. Da la impresión que esto irá de menos a más.

A nivel nacional, este lunes, las empresas de comunicación e información se enfocaron a diversos temas pero no tarda en ser noticia el ex gobernador.

Y es que se trata de un asunto de interés periodístico que causa expectativa y por ello se pone atención a lo que hará la Fiscalía General de la República (FGR), luego del primer malogrado intento por vincular a proceso al ahora ex mandatario.

Recordemos que una Controversia Constitucional, decidida a su favor por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permitió a GARCÍA CABEZA DE VACA conservar el fuero y librar así una orden de aprehensión dictada por un juez federal

Sobre el caso CABEZA DE VACA, si se informó dese el periódico el Independiente, que dirige CARLOS RAMÍREZ, en su nota principal, en donde se asegura que se habría liberado orden de aprehensión, en contra del ex gobernador, por “delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, más lo que se acumule”.

En cuanto a Tamaulipas, en general no se abordó el asunto en medios convencionales aunque en redes sociales si se alude al ex jefe del ejecutivo y también en columnas y no precisamente para enviarle saludos y reconocimientos.

A propósito, el ex mandatario utilizó el twitter para expresar que no asistió a la toma de protesta del nuevo gobernador porque no fue convocado.

De igual manera sostuvo que estaba tomándose unos días de descanso con su familia y, según el texto, seguirá atendiendo su rancho en Tamaulipas.

Habrá que ver si lo que señala es así o se trata de una forma de curarse en salud ante su debacle política y el escenario complicado que enfrenta en el plano legal.

Por lo pronto tampoco se le vio en la pasarela panista de los presidenciables, en la que se marcó el inicio del proselitismo encubierto de los “suspirantes”.

Los destapados son los gobernadores MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN y MAURICIO VILA DOSAL de Chihuahua y Yucatán, en forma respectiva.

Igual se dio el visto bueno al presidente de la Cámara de Diputados, SANTIAGO CREEL MIRANDA y al legislador federal, JUAN CARLOS ROMERO HICKS.

Lo anterior tuvo lugar en la Ciudad de México (CDMX), durante el foro denominado “Cambiemos México, si hay de otra”.

Seguramente algo sabe el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, porque no requirió la presencia de GARCÍA CABEZA DE VACA, pese a que, hace varios meses, consideraba a su compañero de partido un prospecto para el 2024.

La evidencia que se registra en Tamaulipas es que el panismo sigue a la baja debido debido a los excesos en que han caído.

Desde luego que algunos de los mandatarios de Acción Nacional la han librado pero enfrentan situaciones difíciles, al igual que su partido, por lo que no están en su mejor momento en lo de la carrera presidencial.

En ese sentido, si GARCÍA CABEZA DE VACA carga con una derrota y trae denuncias en su haber, difícilmente lo van a incluir entre los distinguidos del PAN.

A ver qué dice la FGR y qué hace el ex gobernador luego de que culminen sus vacaciones. En una de esas declara que esta en entidad pero en realidad se encuentra “camuflado” en el extranjero.

Recordemos que un ex mandatario de Tamaulipas, de extracción priista, aseguraba que iba por la presidencia y terminó escondido en Italia y de ahí, una vez que lo encontraron, lo llevaron a prisión en donde todavía está.

Ya que andamos en éste tipo de ambientes espinosos, le compartimos que el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, declaró que ya se están presentando denuncias penales por los desvíos millonarios encontrados en el DIF local, Comapa y el propio municipio capitalino.

Incluso le pidió al Fiscal, IRVING BARRIOS MOJICA, que actúe en base a derecho debido a que la situación cambio y no se trata de actos de venganza sino de exigencia para que se haga justicia.

Precisó que las denuncias no van acompañadas con notas periodísticas sino con documentos. “Papelito habla”, dijo.

La “papa caliente” la tiene el Fiscal debido a que fue precisamente de su “bunker” desde donde se empapeló a no pocos personajes, incluido GATTÁS BÁEZ, por aspectos de carácter político.

En efecto; las cosas tienen que cambiar y los ámbitos de procuración y administración de justicia no deberán desentonar.

Si las voces agraviadas no claudicaron en los peores momentos menos lo harán ahora…

AL CIERRE

El gobernador de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA fue recibido con aplausos, de parte de los empleados, a su llegada a Palacio de Gobierno.

Lo propio sucedió poco antes, cuando presidió su primera ceremonia cívica de honores a la bandera, en la explanada de las oficinas de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), a cuyo evento acudió el magisterio y servidores púbicos de educación del estado.

Buena señal le mandó el jefe del ejecutivo al profesorado al subrayar que se combatirá el rezago en el sector y que en Tamaulipas la educación será verdaderamente transformadora.

A la ceremonia acudieron el conjunto de los secretarios y la esposa del gobernador, MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL, el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTAS BAEZ y su esposa, LUCÍA RODRÍGUEZ, lo mismo que el dirigente de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, entre otros invitados.

La anfitriona fue la titular de la SET, LUCÍA AIMÉ CASTLLO PASTOR.