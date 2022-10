Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le dio risa la serie de declaraciones que hicieron los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en el evento “20 años de FIL: Democracia y libertad” que se llevó a cabo en Madrid, España.

Les llamó ternuritas, peleles y títeres.

“Me da risa y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España, ¿qué, nos podemos molestar? No, ternuritas” y señaló que “hubiese estado buenísimo” que invitaran a Vicente Fox.

Pese a que llamó a no enojarse por los señalamientos de los exmandatarios, López Obrador insistió: “Cómo enojarnos si van ellos a acusarnos de populistas. Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de pelele, de títere”.

A Calderón le reclamó que hable de democracia, “si se robó la presidencia y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció, ¿no invitaron a Fox, verdad, a la reunión? Hubiese estado también buenísimo”.

Le recordó que, en materia de seguridad, declaró la guerra al narcotráfico y tenía como brazo derecho a Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, quien está bajo proceso judicial en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

Enseguida dijo cuáles fueron las características de esos gobiernos; en torno a Zedillo aseguró que fue quien vendió los ferrocarriles nacionales y al concluir su periodo presidencial, se fue trabajar a una de las empresas que los recibió.

También le reprochó que convirtió las deudas de grandes privados en deuda pública, con el Fobaproa; a Calderón lo acusó de ser hipócrita al asegurar primero que su bancada no aprobaría esta medida y dos meses después el PAN dio el aval para el endeudamiento.

El presidente consideró que esta medida, que involucró a ambos expresidentes, fue una falla en su capacidad técnica, así como en su conocimiento de economía y de administración pública: El cálculo inicial en torno al Fobaproa, dijo, sería de 125 mil millones de pesos y al final fue de un billón de pesos, “se equivocó por muy poco”.

“Y se ha pagado otro billón de intereses y se debe el billón original; esa es una diferencia importante, que el presupuesto no se utilice para rescatar a los de arriba, que se utilice a rescatar a los de abajo”, indicó.

López Obrador recordó otro momento en el que, en un debate en el espacio radiofónico de José Gutiérrez Vivó, le pregunta directamente a Felipe Calderón si su bancada aprobaría este “rescate” a las grandes empresas y banqueros, “él era presidente del PAN y yo de otro partido (PRD) y decían, como son, hipócritas, hipócritas, hipócritas, que ellos no iban a aprobar el Fobaproa (lo cual al final sucedió) un día de la virgen de Guadalupe, 12 de diciembre creo que del 98”.

Agregó: “Un mes antes vamos a ese debate y ya aturdido porque habla y habla y habla (Felipe Calderón) le digo mira es sencillo: van a aprobar o no van a aprobar, como dicen allá por mi tierra: vas a querer o no vas a querer, lo demás no me interesa. Van a aprobar o no van a aprobar el Fobaproa y me dice: ´ No, no vamos a aprobar´ yo creo que dije pues ya ahí nos vemos, qué bueno. Y qué creen, lo aprobaron PRI y PAN”.

El presidente pidió no enojarse por los señalamientos de los exmandatarios. “Y ahí veo en las redes que le están contestando todo esto y más y digo no hay que enojarse tanto yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché. Pero la verdad no es para enojo, es un timbre de orgullo que está gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo”. Tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona porque somos libres, pero es de caricatura”, dijo. (Dalila Escobar/Apro).