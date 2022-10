Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS, Samuel Turrubiates Contreras, admitió que por pena o vergüenza, muchos adultos mayores prefieren callar cuando son víctimas de abusos o de violencia económica en sus propias casas.

Lamentó que este tipo de injusticias lo cometan los propios familiares de las personas de la tercera edad, algunos de los que los acompañan a cobrar su pensión y es en ese momento indebidamente le sustraen dinero o le hacen creer que el monto económico es menor.

“Sí se han cometido muchas injusticias en contra de ellos, solo que a veces, por vergüenza o no sé por qué los compañeros no quieren decirlo, pero sí ha ocurrido en varias ocasiones que sus mismos familiares, o gente cercana a ellos los ayudan a cobrar en el cajero y es ahí donde cometen algunas cosas que no deben hacer”.

Mencionó que frecuentemente en las reuniones que sostiene con los pensionados, se les recomienda mucho que cuando acudan al cajero se hagan acompañar por personas cercanas o de mucha confianza y que estén bien conscientes de la cantidad depositada para que no resulten defraudados.

“Tratamos en cada reunión de recomendar que se hagan acompañar al cajero de personas de confianza y que sepan cuánto es lo que reciben y si es su voluntad y quieren repartir una parte de su dinero ya es cuestión de ellos”.