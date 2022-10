Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El colmo es que los saqueadores del erario, que utilizaron los puestos de representación popular y, en general, los cargos públicos para dar rienda suelta a su cleptomanía (impulso obsesivo por robar), se asuman “perseguidos políticos”. De hecho esa condición en su boca suena a blasfemia.

Hablamos del comportamiento sistemático de lo que fue la administración cabecista y las rémoras que dejó en la gratificante nómina, incluidos legisladores y alcaldes de filiación panista.

Por eso tendrán que ser llamados a cuentas no solo el ex gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que anda huido, sino sus ex colaboradores cercanos, familiares e incuso particulares que hicieron negocio durante la gestión anterior.

Más ahora que acaba de informarse que el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA recibió las dependencias estatales saqueadas, al igual que un adeudo de 2 mil millones de pesos.

El propio mandatario estatal informó que hay desorden administrativo, obras sobrevaloradas y “moches” por 4 mil 800 millones de pesos.

Durante una rueda de prensa en Altamira, especificó: “Recibimos un estado arruinado y peor aún, maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de los que se creía”, dijo.

El desorden se dio en todas las secretarías por lo que sus ex titulares tendrán que rendir cuentas.

La depredación se documenta en Obras Públicas, Bienestar Social, Desarrollo Económico, Educación, Seguridad, Finanzas, Salud, Desarrollo Urbano y el resto de las dependencias.

Quiere decir que traen cola larga y motivos de sobra estar nerviosos CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, YAHLEEL ABDALA CARMONA, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, MARIO GÓMEZ MONROY, JOSÉ ONTIVEROS MOLINA, MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, GLORIA MOLINA GAMBOA, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ y varios más.

La política de cero tolerancia e impunidad, que promueve VILLARREAL ANAYA, más temprano que tarde los colocará en el banquillo de los acusados para que respondan por las trapacerías cometidas.

Seguramente no tarda en aparecer el primer paquete de denuncias para los corruptos del cabecismo que se despacharon a lo lindo desde los puestos que ostentaban.

Es justo que se den castigos ejemplares a los delincuentes de cuello blanco porque burlaron la confianza de los tamaulipecos y violaron la ley. Además, tienen que cumplirse con los compromisos adquiridos por parte de VILLARREAL ANAYA.

Y si nos atenemos a las declaraciones del mandatario estatal, es alta la probabilidad de que varios ex servidores públicos terminarán tras las rejas.

La señal es inequívoca: van por los malandros que transaron de principio a fin del sexenio.

RULETA

Ahora que empezó la danza de los nombres con posibilidad de competir para ocupar la vacante que dejó, en la cámara alta, el Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, luego de su lamentable muerte, lo sensato para varios alcaldes de filiación morenista es mantenerse en donde están.

Porque es mejor que abonen a su reelección a partir del territorio en que se mueven. Y es que de esta manera pueden servir con mayor cercanía a sus representados y, por tanto, arraigar en las bases.

Ello les permite contribuir con el nuevo gobierno de la entidad y con la Cuarta Transformación en el 2024, al darse el relevo presidencial.

Bien harían personajes como CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, CARLOS PEÑA ORTIZ y EDUARDO GATTÁS BÁEZ, de Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, en no dejarse seducir por las voces que ya los traen en la lista para la lucha electoral.

En cuanto a ADRIÁN OSEGUERA KERNION podría serle atractivo que los consideren prospecto a la candidatura a senador.

Lo anterior debido a que su adversario político y compañero de partido, diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, no solo lo tratará de relevar en la presidencia municipal, llegado el momento, sino que le disputará, con alguno de los suyos, la diputación federal que tiene por cabecera a Madero.

De manera que si a OSEGUERA lo llaman a competir le sentaría bien en su proyecto político debido a que se movería en grandes ligas y, de paso, podría atenuar la versión de que colaboró con el cabecismo para descarrilar a Morena en el Congreso tamaulipeco.

Con relación a LÓPEZ HERNÁNDEZ, le puede convenir llevársela tranquila y concluir su mandato sin perder de vista la diputación federal o un espacio en el Congreso tamaulipeco, en las elecciones del 2024.

En breve se observará si alguien de los munícipes trae ganas de competir para llegar al Senado. Sucede que deberán solicitar licencia al cargo 90 días antes de los comicios.

Lo cierto es que hay un jefe político que puede dar el visto bueno o vetar.

¿Quién jaló durante la contienda pasada y quién la hizo de agente doble? Ahí esta el detalle….Y eso aplica no solo para los Alcaldes.

AL CIERRE

Éste martes habrá actividad de comisiones en el Congreso y sesión ordinaria del pleno.

Cabe apuntar que la diputada del PRI, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, realiza un buen papel en su condición de presidenta del Congreso.

A propósito del poder legislativo, a los panistas se les están bajando las ínfulas con excepción de dos o tres “fundamentalistas” del cabecismo.

Dicen que el “Cachorro” y el “Moyo” todavía andan extraviados.