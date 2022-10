Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Adultos mayores que pertenecen al Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS negaron estar haciendo mal uso del dinero que el Gobierno federal les entrega bimestralmente.

En voz de su representante, Samuel Turrubiates Conteras, los pensionados afirman que con ese dinero apenas les alcanza para mantenerse y sobrevivir; les alcanza para lo básico e indispensable pero no para vicios como el cigarro y la cerveza.

Admitió que pudiera haber casos excepcionales de personas de la tercera edad que tienen el vicio muy arraigado, pero aseguró que son contados ya que también muchos por prescripción médica deben abstenerse de beber alcohol.

“Nosotros ya no estamos para eso, claro que alguno que otro que tiene el vicio muy arraigado no me queda la menor duda, pero me imagino que la mayor parte de nosotros no lo hace, porque no nos queda dinero”.

Sin embargo, Samuel Turrubiates se pronunció porque productos como los cigarros y el alcohol aumenten de precio ya que encarecerlos desalentaría a quienes tuvieran intención de comprarlos.

“Yo quisiera que bajaran los artículos básicos de primera necesidad y que subieran la cerveza, los cigarros y el vino, que lo compre la gente que esté en posibilidades de poder hacerlo, pero no nosotros; también para que nuestra gente no se anime a comprar eso porque es un vicio, y que se concreten a lo más elemental y básico”.

Reiteró que en las filas del Movimiento de Jubilados y Pensionados no hay adultos mayores que malgasten o le den un uso incorrecto a la pensión, como a veces se pudiera pensar.

“No, para nada, para nosotros ya se nos acabó eso, ya quisiéramos completar para lo básico como tortillas y frijoles, el alimento más indispensable que podamos tener para que nos alcance en el transcurso del mes, porque la situación es precaria y difícil”.