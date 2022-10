Por Agencias

Ciudad de México.- El grupo Salinas pagó al erario un crédito fiscal de cerca de dos mil 800 millones de pesos de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina mostró el recibo de pago por 2 mil 772 millones 62 mil 800 pesos al celebrar la decisión de la empresa y agradecer el cumplimiento del mandato judicial, pues hubo voluntad de respetar la resolución.

El mandatario recordó que algunos dijeron que el Grupo Salinas no iba a pagar impuestos y no quiso entrar a la polémica porque “sabía que iban actuar con responsabilidad”.

Aprovechó para agradecer a los legisladores la aprobación de la Ley de Ingresos y recordó que no habrá aumento de impuestos ni de derechos en 2023, pues no hace falta siempre y cuando no haya privilegios fiscales ni condonación de impuestos. “Ayuda mucho tener una buena recaudación”, subrayó.

Sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, hay presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública, apuntó al destacar que está fuerte la hacienda pública del país. Se debe a que todos están cumpliendo, señaló López Obrador. (Emir Olivares y Georgina Saldierna/La Jornada).