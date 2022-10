Por Redacción

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco a los medios de comunicación por su amable asistencia esta mañana. Hace unos días, asumimos la responsabilidad más grande que se puede tener en nuestra entidad, la de llevar las riendas del Gobierno del Estado. Una de las partes fundamentales de gobernar de forma correcta, es hacerlo con total transparencia y rendición de cuentas, por esa razón, la gente tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido y lo que ocurre permanentemente en Tamaulipas, y nosotros se lo vamos a informar. La premisa es clara: no podemos ser omisos a todo lo que ha ocurrido en el pasado reciente en nuestro estado. A continuación, me dispongo a exponer una radiografía muy clara del estado en el que se encuentran algunas de las secretarías más importantes del aparato gubernamental, y quienes hoy me acompañan, podrán profundizar y responder cualquier pregunta de los temas en específico que he abordado, al finalizar mi intervención.

SECRETARÍA DE SALUD

La gestión en salud fue completamente abandonada, en detrimento de la ciudadanía que, perdió la confianza en el sistema estadal de salud, no acudían a los hospitales y no se les brindaba el servicio mínimo que debían obtener de su gobierno. – Suministro y distribución de medicamentos Existe un contrato multianual para el periodo 2020-2022, con la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V, por 1150 millones de pesos, que vence el 31 de diciembre.

Lo preocupante aquí es que, a la fecha, solo se ha suministrado lo correspondiente al primer bimestre, y parcialmente lo del segundo bimestre de 2022, lo que ha repercutido de manera directa en el desabasto, y por lo tanto en la calidad de los servicios de salud. Por si fuera poco, en el contrato aumentaron notoriamente los costos unitarios de los medicamentos. – Construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Ciudad Madero Existen inconsistencias notorias, por ejemplo; el equipamiento fue licitado mucho antes de lo necesario, ya que tiene más de 3 años en bodega y en junio 2022 vencieron las garantías de este. Con un avance del 61.6%, las obras fueron suspendidas debido a un dictamen técnico que encontró fallas técnicas estructurales severas en la construcción de la obra. – Equipamiento del nuevo Hospital General de Matamoros Se han detectado inconsistencias en equipamiento y obra, por ejemplo; la garantía del equipo venció antes de ponerlo a funcionar, y muchos equipos continúan aún sin instalarse.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tampoco la educación pública se salvó de los efectos demoledores de un gobierno que desatendió todos sus deberes públicos. Yo lamento el estado de abandono de nuestros niños y jóvenes estudiantes que han debido soportar un gobierno que los abandonó a su suerte. También deploro el irrespeto y la desconsideración con maestros y personal de nuestros centros educativos. Un total desorden caracteriza lo que encontramos. Por eso no querían entregar. Porque saben que son responsables de todo este desastre administrativo. AVG21 4 La Auditoria Superior de la Federacion (ASF) ha detectado desviaciones por 2,096.5 millones de pesos correspondientes a fondos y programas de los ejercicios del 2016 al 2020. Yo le quiero ratificar a las niñas y niños de nuestro estado, a las maestras, maestros, profesoras y profesores, y a todo el personal que trabaja en la noble labor de educar que trabajaremos arduamente para resolver todas estas fallas, con el fin de que todos volvamos a sentir que nuestro trabajo tiene sentido en la sonrisa y satisfacción de nuestra juventud.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Debo ratificar lo que dije al inicio del proceso de entrega-recepción. Recibimos un estado arruinado, y peor aún, maliciosamente saqueado. Este descalabro cuyas víctimas son las y los tamaulipecos genera responsabilidad política y legal A miíme corresponde en este momento compartir con ustedes el estado en que recibo el gobierno, para que juntos podamos experimentar la recuperación de la decencia y la integridad del servicio público.

La situación que guardan las finanzas en el estado de Tamaulipas es peor de lo que se creía. Un dato preocupante es que, durante el periodo del 2016 al 2022 se acumuló una deuda histórica por más de 15 mil millones de pesos.

“A inicios del año 2022 el Gobierno Federal envío 56 mil millones de pesos de presupuesto a Tamaulipas, sin embargo, el 1 de octubre de este mismo año, el gobierno saliente solo dejó 7 millones de pesos para el ejercicio de los meses de octubre a diciembre. Esto significa que hoy tenemos un déficit de 2 mil millones de pesos para ese periodo de 3 meses”.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

La seguridad y sus instituciones fueron devastadas por el gobierno anterior que, no solamente reformó ilegalmente leyes y diezmó las competencias ejecutivas, para intentar una impunidad que no lograron, sino que dejan una secretaría desmantelada. Ustedes saben que eso no nos ha detenido en el objetivo que nos planteamos desde el primer día, y gracias a las coordinaciones efectivas logradas con el gobierno federal, puedo decir que estamos garantizando la seguridad ciudadana.

“Nos encontramos con un parque vehicular en mal estado, ya que, del total de la flota de 785 unidades, solo se encuentran activas 343, lo que representa solamente un 43.6%. En otras palabras, solo 4 vehículos de cada 10 están en buen funcionamiento.

“Existe una falta de mantenimiento en las instalaciones del complejo; pintura, áreas verdes, luminarias, fallas hidráulicas, etcétera. También hay limitaciones en el equipo antimotines.

“En el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (CEDES), los inhibidores de señal están obsoletos y, en consecuencia, inoperantes. Por si fuera poco, el área de alimentos se encuentra en pésimas condiciones.

“No existen manuales de organización y procedimiento oficiales”.

SECRETARÍA DE BIENESTAR

En esta instancia nos encontramos con el caos propio del clientelismo electoral, y la necesidad de borrar huellas de todas las malversaciones que ellos hicieron de recursos que debían dirigir a satisfacer las necesidades del pueblo.

“Hay un gran desorden en la adscripción del personal enlistado en la plantilla. Tampoco hay perfiles de cargos, provocando que todos hagan de todo, sin respeto por la especialidad.

“No hay bases de datos de los titulares de derecho de los programas Bienestar Alimenticio y Generadores del Cambio (Comités), así como de Generadores de Bienestar Social (Zonales o Coordinadores de los Comités).

Se ha ejecutado un 79.40% del presupuesto de ‘Gasto corriente’, por lo que, solo nos resta un 20.60% del recurso para concluir el periodo 2022

El Proyecto Generadores de Bienestar requiere cubrir un adeudo de 4 millones 81 mil pesos, como pago complementario a los 301 beneficiarios del mes de septiembre, siendo en su mayoría de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y algunos de Victoria. (Zonales). Prosigue Villarreal Anaya.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

“En obras públicas vamos encontrando falta de transparencia y el desorden administrativo propio de la corrupción institucionalizada. Concentración de contrataciones, ampliación injustificada de los presupuestos contratados inicialmente, diferencias inexplicables. Lo cierto es que los números provocan la suspicacia y dan cuenta de las razones verdaderas por las que evitaron a toda costa rendir cuentas y entregar correctamente.

“Durante el sexenio se ejercieron 22 mil millones en obras. Hemos conseguido una sobrevaloración de las obras que oscilan entre un 22% y un 25%. Este porcentaje corresponden a los moches que exigían. Nada más y nada menos que 4.868 millones de moches que se pagaron durante el período anterior.

“Del periodo 2017-2022, encontramos una inversión total contratada por la cantidad de 22,130 millones de pesos.Las 10 empresas con mayor recurso ejercido, representan solo el 1.8% de un universo de 561 empresas contratadas. Al continuar con la elaboración de los presupuestos base, se detectaron diferencias con respecto a los elaborados anteriormente.

“Derivado de lo anterior, se procedió a analizar una muestra representativa de los contratos asignados en el último año, detectándose diferencias superiores de hasta un 22%. Como se habrán dado cuenta, existen bastantes irregularidades y carencias en todas las áreas anteriormente mencionadas, mismas que atenderemos a la brevedad con el único objetivo de dar respuestas a los problemas de la gente, como es nuestro compromiso y obligación.

“Nuestra prioridad seguirá siendo siempre el pueblo de Tamaulipas, por eso, desde ya, estamos trabajando con el mayor empeño en cada una de las áreas fundamentales para poder restablecer el orden, la operatividad y sobre todo, la eficiencia en la atención y el servicio público. Sin embargo, debo precisar, que el hecho de que nosotros si vayamos a trabajar por el bien de las y los tamaulipecos para resolver el desastre heredado por la anterior administración, no exime a aquellos que no cumplieron cabalmente con sus responsabilidad y encargo, de responder legalmente por sus acciones u omisiones.

“Lo he dicho y lo reitero; en mi gobierno no habrá impunidad, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Como lo he repetido en innumerables ocasiones, y como lo aseveré en mi toma de posesión, voy a trabajar todos los días de mis años, todos los minutos de mis horas, y todos los segundos de mi vida, en regresar la grandeza a nuestro querido estado.

“¡No les voy a fallar! Tengo la certeza de que con trabajo honesto y en equipo, haremos las cosas bien para beneficio de las familias. Se que contamos con todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para afrontar los retos y alcanzar el bienestar que tanto añoramos.

La Cuarta Transformación está en marcha, con un gobierno cercano, que sí escucha y da respuestas puntuales a las necesidades de su pueblo. Juntas y juntos, vamos a hacer que la esperanza en un mejor futuro, renazca en Tamaulipas. ¡Muchas gracias!”, concluye el gobernador Villarreal Anaya.